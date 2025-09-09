Il 9 settembre protagonista sarà il Trio De Salon la partecipazione del soprano Dorothy Manzo. Il 10 settembre sarà la volta del concerto con Renato Donà e Giacomo Battarino

La rassegna “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali”, dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti di altissimo profilo, rinnova a settembre la sua proposta culturale con due serate nel tradizionale e suggestivo scenario del Palazzo Santa Chiara di Tropea.

Il 9 settembre 2025, alle ore 21:30, in occasione della Solennità di Maria SS. di Romania, Patrona di Tropea, la musica diventa omaggio e preghiera. Protagonista sarà il Trio De Salon, formato da Dorin Gliga (oboe), Pavel Ionescu (fagotto) ed Emilio Aversano (pianoforte), con un programma di profonda spiritualità e bellezza: la Aria sulla quarta corda di Bach, l’Adagio di Albinoni, le Ave Maria di Caccini, Schubert, Gounod e Piazzolla, insieme a celebri pagine di Puccini, Mascagni, Giordano, Verdi, arie classiche napoletane e brani pianistici di Schubert, Chopin, Beethoven, Mendelssohn.

La serata vedrà la partecipazione del soprano Dorothy Manzo, che impreziosirà l’evento con la sua voce.

Il 10 settembre 2025, alle ore 21:30, sempre al Palazzo Santa Chiara, sarà la volta del concerto cameristico con Renato Donà (violino) e Giacomo Battarino (pianoforte). In programma due sonate di Wolfgang Amadeus Mozart (K 296 e K 454) e la Sonata op. 18 di Richard Strauss, per un raffinato dialogo tra violino e pianoforte che coniuga la grazia classica con la potenza espressiva del tardo romanticismo.