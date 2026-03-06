Sarà un’estate all’insegna della musica dal vivo quella dell’Anfiteatro comunale di Acri, che ad agosto ospiterà tre concerti con protagonisti artisti reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco saliranno Ermal Meta, Raf e Samurai Jay, protagonisti di tre appuntamenti inseriti nel cartellone dell’Estate Acrese.

Ad aprire la mini rassegna dovrebbe essere Ermal Meta, atteso il 12 agosto all’Anfiteatro comunale. Il cantautore, tra i Big in gara alla 76esima edizione di Sanremo, porterà ad Acri il suo nuovo tour. Il brano presentato al festival, “Stella Stellina”, si è classificato all’ottavo posto e fa parte del nuovo album “Funzioni vitali”, pubblicato il 27 febbraio. Il concerto, organizzato in collaborazione con De.Do. Eventi, sarà l’occasione per riascoltare dal vivo i successi che hanno segnato la carriera dell’artista insieme ai brani del nuovo progetto discografico.

Il 14 agosto sarà invece la volta di Raf con l’“Infinito Estate Tour 2026”, unica data in Calabria del tour estivo del cantante pugliese. Il concerto, inserito nel programma dell’Estate Acrese promosso dal Comune di Acri, offrirà al pubblico una serata dedicata ai grandi classici del repertorio dell’artista, affiancati alle produzioni più recenti, in uno spettacolo pensato per attraversare oltre quarant’anni di carriera.

Manca ancora l’ufficialità ma chiudere la serie di appuntamenti sarà con ogni probabilità il rapper napoletano Samurai Jay, in programma il 18 agosto sempre all’Anfiteatro comunale. L’artista, 27 anni, ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo con il brano “Ossessione”, portando sul palco dell’Ariston uno stile personale che mescola rap e atmosfere pop. Per Samurai Jay, già noto per il singolo “Halo” – certificato disco d’oro con oltre 70 milioni di stream – la nascita di Ossessione rappresenta “un bellissimo ritorno al passato”, come raccontato dallo stesso artista ricordando il momento creativo condiviso con il produttore Vito Salamanca poco prima del successo estivo di Halo.