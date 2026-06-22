L’amministrazione comunale ha diramato un ricco calendario di eventi tra musica, tradizioni, cultura e gastronomia. L’assessore Parrello: «L’intento è far muovere l’economia e dare una svolta al nostro territorio»

Gioia Tauro si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, della condivisione e del divertimento: l’amministrazione comunale ha diramato il ricco programma degli eventi pensato per attrarre visitatori e coinvolgere i residenti. Proposte per tutte le età e per gusti diversi. Musica, spettacoli, tradizioni, cultura, gastronomia, animeranno la città da giugno a settembre.

Grande attesa per il concerto del celebre rapper Fedez che, il 13 agosto in occasione della festa patronale in onore di Sant’Ippolito, si annuncia come uno dei momenti clou della stagione estiva. L’evento promette di richiamare folti spettatori sia dai comuni limitrofi sia da altre province, con inevitabili riflessi positivi per l’economia locale: dall’ospitalità alla ristorazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano anche: l’11 luglio sul lungomare, lo show dance anni 90 con ospite speciale Cristiano Malgioglio, e il concerto di Mimmo Cavallaro il 18 agosto. L’auspicio è che la stagione estiva diventi un’occasione di rilancio per Gioia Tauro, valorizzando la comunità e il territorio. Orgoglio è stato manifestato dall’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Antonino Parrello: «Ancora dobbiamo aggiungere altre manifestazioni. È un programma allettante per chi vuole venire a Gioia Tauro a divertirsi. Abbiamo figure di livello nazionale che attirano molti visitatori. È un vanto per l'amministrazione comunale, ma soprattutto per l’intera città. Il nostro intento è anche quello di far muovere l'economia, far rinascere Gioia Tauro, dare una svolta».

Il programma

27 giugno, “Borgo Divino” al centro storico; 11 luglio, show dance anni 90 con special guest Malgioglio, sul lungomare;17-18-19 luglio, fiera di mare e terra, sul lungomare; 24-25-26 luglio, sagra del pesce della Calabria, sul lungomare; 1-2-3 agosto, street food festival, al centro storico; 7 agosto, sagra della struncatura, sul lungomare; 8 agosto, festa della birra e Max Power 883 in concerto, sul lungomare; 13 agosto, in occasione della festa patronale in onore di Sant'Ippolito, Fedez in concerto, Piazza Matteotti; 1-8 settembre, festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Il programma completo è consultabile sui canali social ufficiali del Comune.