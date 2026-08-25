Il Parco e il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide si avviano a concludere una stagione estiva di eccezionale rilevanza, segnata da un’affluenza costante e da un modello organizzativo capace di far interagire l'archeologia, i grandi eventi musicali, la cultura enogastronomica e le tradizioni popolari del Mezzogiorno. Il lungo percorso promozionale, inaugurato con la vetrina di Vinitaly and the City, troverà la sua naturale conclusione nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto attraverso la Festa di Fine Estate e lo speciale concerto Bonus Track, ultimo atto del cartellone “Vinitaly&The City Follow Up – Il Grano che Unisce il Sud” inserito nella più ampia programmazione di Sibarinprogress.

Tracciando un primo bilancio delle attività svolte, il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, ha evidenziato il valore culturale del percorso intrapreso, sottolineando come l'archeologia si sia rivelata una narrazione viva dell'identità territoriale piuttosto che una mera contemplazione del passato. Demma ha ricordato la rilevanza scientifica della mostra Orghia, promossa nell'ambito del Piano Olivetti per la Cultura del Ministero della Cultura per analizzare i riti antichi legati alla terra, affiancata dalle serate dedicate ai grani storici, alla viticoltura e alla musica d'autore, in linea con le direttive del Ministro Alessandro Giuli. La massiccia partecipazione di pubblico ha confermato che l'integrazione tra rigore scientifico e pratiche divulgative aperte rappresenta un fattore strategico per la valorizzazione del patrimonio storico e per il rafforzamento dell'orgoglio comunitario. I numeri consuntivi della stagione delineano un quadro di intensa operatività strategica, sviluppata lungo quattro fine settimana centrali dedicati alle filiere cerealicole e vitivinicole di qualità. L'area archeologica ha ospitato più di dieci maestri della ristorazione meridionale all'interno di specifici show cooking professionali, affiancati da un calendario di oltre quindici appuntamenti musicali dal vivo.

Le giornate conclusive prenderanno il via sabato 29 agosto con il Press Tour esperienziale "Pollino Sibarys", coordinato dall'associazione Catasta, rivolto a giornalisti di testate nazionali specializzate in enogastronomia, turismo e beni culturali. L'itinerario tecnico valorizzerà le produzioni eccellenti del territorio, coinvolgendo le Donne del Pane di Cerchiara, i produttori del Riso di Sibari e la storica azienda della Liquirizia Amarelli, prima della visita guidata all'esposizione "Orghia. Miti, riti e misteri" allestita nel Museo della Sibaritide. La programmazione serale di sabato all'interno del Parco Archeologico si aprirà alle 19:00 con il percorso guidato e musicale "#Sibarinprogress - Arte", curato da Sasà Calabrese e incentrato sulla figura di Rino Gaetano. A seguire, la sezione Vinitaly and the City - Follow Up proporrà i banchi d'assaggio gestiti dai sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier e uno show cooking curato dallo chef Federico Valicenti del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino con Pietro Claudio La Banca del Pastificio Caterina di Lauria. Dalle 22:00 la scena passerà al quartetto acustico femminile "Le Ragazze del Paese Accanto", composto da Floriana Mungari, Anna Rizzo, Maria Teresa Manica e Maria Vittoria Mungari, impegnato in una performance di world music che intreccia le radici calabresi a sonorità mediterranee, ispaniche e balcaniche.

La giornata conclusiva di domenica 30 agosto si aprirà alle 19:00 con il modulo "Sybarisona", caratterizzato dalla visita guidata sonora affiancata dal tamburo a cornice di Checco Pallone e dagli strumenti ad arco di Piero Gallina. Alle 20:00 avrà luogo lo show cooking "Memoria, territori e cucina contemporanea", curato da Catia e Francesco dell’Osteria del Vicolo di Mormanno e dal maestro Daniele Campana, con l'introduzione di Luciano Pignataro e la moderazione di Stefania Cavaliere.

L'appuntamento di sabato 29 agosto manterrà la struttura completa degli eventi stagionali, integrando il percorso espositivo, i momenti di approfondimento, le degustazioni e l'intrattenimento musicale. L'accesso ai siti sarà garantito secondo le tariffe ordinarie, con l'applicazione delle agevolazioni previste dall'abbonamento stagionale PACS Card – Summer Edition 2026.