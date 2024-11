Cresce l'attesa per l'apertura del XX Festival d'autunno a Soverato con il concerto di Loredana Bertè il prossimo 17 agosto. Il suo tour Manifesto 2023 farà tappa all'arena del Lungomare di Soverato. Fervono infatti i preparativi per quello che è uno degli appuntamenti di punta non solo del Festival d’autunno, ma dell’intera estate calabrese: Loredana Bertè negli ultimi anni ha infatti saputo riprendersi ciò che le spetta di diritto, tornando come una leonessa rock sul palco, inanellando successi ed entusiasmando un pubblico sempre più vasto.

«Loredana Bertè arriva a Soverato con uno show imperdibile in cui ancora volta dimostrerà la sua capacità di mettersi in gioco con le sue canzoni, sempre attuali e potenti che dalle primissime fino alle ultime uscite riescono a mettere d’accordo le generazioni, raccontando di vite e mondi così vicini ai nostri da essere quasi un racconto corale - ha affermato il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce -. Non è un caso se abbiamo puntato proprio sul suo nome per l’apertura di questa edizione, quella del ventennale. Loredana Bertè è la caparbietà fatta persona, è la forza tutta femminile di una personalità fuori dagli schemi, ma con un’identità forte, coraggiosa. Un concentrato di energia e grinta che non possono che essere di buon auspicio per questo Festival d’autunno 2023».

La cantante, originaria di Bagnara Calabra e sorella di Mia Martini, in oltre 40 anni di attività ha pubblicato 28 album e calcato il palco di Sanremo in undici occasioni. Nel suo spettacolo ripercorrerà la sua carriera, per cui ci sarà un grande tributo al pop e al rock e un omaggio, attraverso i visual, alla pop art. E infatti sul ledwall sarà proiettato in versione integrale anche il video di “Movie movie”, che proprio lo stesso Andy Warhol girò per Loredana Bertè quando si frequentavano alla Factory di New York negli anni ’80. In scaletta non mancheranno brani famosi come “Il mare d’inverno” e “Sei bellissima”, e le hit più recenti e di successo come “Non ti dico no”, interpretato con i Boomdabash e giunto ai vertici delle classifiche nazionali, che le hanno permesso di riprendersi il posto di primo livello che le spetta da sempre nel panorama musicale italiano