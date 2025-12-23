Gioiosa Ionica è pronta a festeggiare il 2026 con l’energia e la musica di Clementino. Il primo gennaio il rapper campano farà ballare tutta Piazza Vittorio Veneto e la Locride in un evento gratuito inserito nel cartellone degli eventi natalizi della Città Metropolitana, che la stessa ha promosso e realizzato in collaborazione con il Comune di Gioiosa Ionica.



«Il nuovo anno – hanno detto il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato Salvatore Fuda – aprirà col botto anche a Gioiosa Ionica, grazie al concerto di uno dei più influenti ed eclettici protagonisti della scena hip hop italiana. Con Clementino puntiamo a regalare una serata indimenticabile a giovani, famiglie e quanti apprezzano un’artista che, pur rimanendo fedele alle proprie origini musicali, nella sua carriera è riuscito a conquistare un pubblico sempre più variegato che, negli ultimi anni, ha imparato ad apprezzarlo anche quale volto noto in tv in alcuni dei talent di maggiore successo».



«Continuiamo ad investire nei grandi eventi – hanno aggiunto – perché rappresentano un indiscutibile volano di crescita e sviluppo sociale, economico e culturale. Il Capodanno, senza dubbio, rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi insieme, valorizzare gli spazi pubblici e dare un segnale di vitalità alle nostre comunità. Un evento di questo livello non è, dunque, semplice intrattenimento, ma un investimento sul territorio per attrarre visitatori e sostenere l’economia e l’immagine di Gioiosa Ionica».



«La cultura e la musica – hanno concluso il sindaco Falcomatà ed il consigliere delegato Fuda – sono strumenti fondamentali per creare coesione, entusiasmo e senso di appartenenza. L’identità del Sud nasce, cresce e si rafforza nei testi e nelle sonorità di Clementino. Con questo spettacolo vogliamo accogliere il nuovo anno all’insegna della partecipazione, dell’energia positiva e dell’orgoglio di essere comunità, condividendo un momento di festa aperto a tutti».