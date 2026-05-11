Appuntamento sabato 16 e domenica 17 maggio. Quello dell’alto Jonio è uno dei complessi fortificati meglio conservati del sud Italia. Ecco le iniziative previste

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto italiano dei Castelli e patrocinata dal ministero della Cultura. In Calabria, l'evento principale si terrà sabato 16 maggio al Castello ducale di Corigliano-Rossano, uno dei complessi fortificati meglio conservati del sud Italia.

Fondato nel 1073 da Roberto il Guiscardo, il maniero è passato nei secoli tra le mani di illustri famiglie come i Sanseverino e i Saluzzo, fino a diventare, nel XIX secolo, proprietà del barone Giuseppe Compagna. L'edificio testimonia un'affascinante evoluzione architettonica: nato come presidio militare normanno con torrione centrale, è stato trasformato in una sontuosa dimora feudale e nobiliaria, arricchita da decorazioni di artisti quali Domenico Morelli e Francesco Jerace.

Il programma della giornata

L'Istituto Italiano dei Castelli - sezione Calabria propone per sabato 16 maggio un articolato programma di visite e approfondimento scientifico:

• Ore 10.00 e 15.00: visite guidate al Castello, gratuite e aperte a tutti.

• Ore 15.00: visita guidata al Castello riservata ai soci dell'IIC - sezione Calabria.

• Ore 16.30: presentazione del volume "In Calabria. Studi, Restauri e Valorizzazione: quale futuro?", Atti del convegno tenuto in occasione del 60° anniversario dell'Istituto. A cura di Francesca Martorano (Edizioni Corab).

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Flavio Stasi, ad Agata Febbraro – direttrice Castello ducale di Corigliano-Rossano, a Domenico Zerbi – presidente onorario dell’IIC, Sezione Calabria, a Vittorio Pasquale – presidente dell’IIC, Sezione Calabria. Relazionerà Francesca Martorano – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, consigliere scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli.