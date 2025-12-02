La terza edizione della rassegna canora per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni è condotta da Marco Mauro con Pasquale Caprì ospite speciale. Il primo classificato avrà anche la possibilità di realizzare un videoclip

Torna il Festival Voci Bianche, concorso canoro dedicato ai talenti dai 6 ai 13 anni che negli ultimi due anni è diventato un vero e proprio trampolino di lancio. La terza edizione si preannuncia più ricca che mai e vedrà alla conduzione lo showman e presentatore Marco Mauro, volto noto del panorama televisivo regionale, affiancato sul palco dall’ospite speciale Pasquale Caprì, uno degli imitatori ed intrattenitori più amati del Sud Italia.

Il primo premio in palio sarà una borsa di studio del valore di circa 1.000 euro che comprende la realizzazione professionale di un brano inedito completo di videoclip ufficiale, un’opportunità concreta per trasformare un sogno in realtà. Lo dimostra la vincitrice della scorsa edizione, la giovanissima Angelica Zina Cottone, che dopo il trionfo al Festival è stata selezionata come concorrente del noto programma di Canale 5 “Io Canto”.

A valutare i piccoli grandi talenti ci sarà una giuria di assoluto livello presieduta dal Maestro Maurizio Managò, Direttore d’Orchestra di fama nazionale. Con lui la straordinaria cantante Adela, il vocal coach Saverio Squillace e il cantante e showman Kiko.

L’evento è realizzato dall’associazione culturale Liberarte, realtà calabrese che, in appena tre anni, si è già distinta per la promozione dei giovani talenti attraverso molteplici attività:

Produzioni televisive proprie ("Artisti in TV", "Un Palco per Te", "On The Road") trasmesse sulle principali emittenti regionali

Gite culturali alla scoperta dei borghi più belli di Calabria e Sicilia, con itinerari che uniscono arte, tradizioni popolari ed eccellenze enogastronomiche

Scuola di musica con corsi di canto moderno e lirico, chitarra, batteria, lira calabrese, organetto, sassofono e clarinetto, aperti a tutte le età

«Il Festival Voci Bianche non è solo una gara – dichiara Mario Nanìa, presidente dell’Associazione Liberarte – ma un progetto di crescita artistica e umana. Vedere Angelica a “Io Canto” ci ha riempito di orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Quest’anno, con Marco Mauro alla conduzione e Pasquale Caprì ospite, sarà una festa ancora più coinvolgente per bambini, famiglie e tutto il pubblico».

Appuntamento Domenica 7 Dicembre, ore 17.00, presso il Teatro Zanotti Bianco, via Melacrino 34, Reggio Calabria.