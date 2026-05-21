L’appuntamento è giunto quest’anno alla sua decima edizione. Tra gli ospiti, Mario Pirovano, celebre attore che da anni ha raccolto le redini del Premio Nobel Dario Fo, atteso con l’imperdibile spettacolo “Lu santo jullare Francesco”

Tutto pronto per il ritorno del “Reading – Festival della Lettura”, promosso da UniterpreSila aps, con il patrocinio del Comune di Cosenza, che riporta al Museo dei Brettii e degli Enotri la bellezza e la passione per libri, autori, letture, performance musicali e tanta bella convivialità in una imperdibile atmosfera di festa.

Gli appuntamenti del Festival saranno concentrati nel prossimo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, con alcuni ospiti d’eccezione. Tra tutti Mario Pirovano, celebre attore che da anni ha raccolto le redini del Premio Nobel Dario Fo, atteso con l’imperdibile spettacolo “Lu santo jullare Francesco” e con un workshop gratuito sul corpo attoriale.

Grandi ospiti

Lo spettacolo con Mario Pirovano è previsto per sabato 23 maggio alle 20,00 e rientra, tra l’altro, nel programma della Notte europea dei Musei 2026 con i visitatori che potranno accedere al Museo al costo simbolico di 1 euro. L’evento è inserito nelle celebrazioni ufficiali per il centenario di Dario Fo promosse dalla Fondazione Fo Rame.

«La città di Cosenza – sottolinea il sindaco Franz Caruso -continua a scegliere la cultura come uno degli elementi caratterizzanti della sua identità. Il Reading Festival della Lettura, in virtù della sua decima edizione – prosegue – rappresenta, ormai, molto più di una rassegna culturale, essendo divenuta nel tempo un’esperienza collettiva che negli anni ha saputo costruire relazioni, creare partecipazione e restituire centralità alla forza della parola».

«Inserita nel programma del Maggio dei Libri, questa manifestazione – rimarca ancora il primo cittadino - assume un valore ancora più profondo, perché è riuscita nell’intento di trasformare la lettura in un gesto vivo, condiviso, capace di attraversare generazioni, linguaggi artistici ed esperienze umane diverse. Per tre giorni il Museo dei Bretti e degli Enotri diventerà uno spazio aperto di incontro tra teatro, letteratura, poesia e musica, confermando il ruolo della cultura come strumento di comunità e crescita civile. Come Amministrazione comunale, insieme alla consigliera delegata siamo orgogliosi di sostenere, per il secondo anno consecutivo, il Reading Festival della Lettura».

«Una scelta, questa – ha sottolineato ancora il primo cittadino - che rafforza il percorso di Cosenza “Città che legge”, un riconoscimento che continuiamo ad avvertire come responsabilità quotidiana verso i cittadini, soprattutto verso le nuove generazioni. Anche il titolo scelto per questa decima edizione, “Giullari e Utopie”, custodisce un messaggio potente. Richiama il teatro civile e poetico di Dario Fo, voce libera e popolare, capace di raccontare il presente attraverso l’ironia e la verità, e, attraverso l’utopia, immaginare un futuro diverso, più umano e più giusto».

Tra gli altri ospiti attesi al Festival, anche Gioacchino Criaco con il nuovissimo libro, edito da Piemme, “Dove canta il cuculo”, con un reading dell’attore Carlo Gallo, e, ancora, Gianluca Veltri con il nuovo romanzo “Una tenebra azzurra” (Ferrari editore), il concerto narrativo tratto da “Accabadora” di Michela Murgia, a cura di Casa di Suoni e di Racconti, la poetessa Maria Canino con la sua silloge “Poesie da sotto al materasso” (La Gru edizioni), una serata dedicata a Fabrizio De André e ai tanti suoi riferimenti letterari, con Gaspare Tancredi e Giuseppe Scarpelli. Prevista anche la presentazione del libro “Io fo Arlecchino”, di Patrizia Fulciniti e Cielo Pessione con la Fulciniti che dialogherà con Mario Pirovano a proposito del celebre lavoro di Fo sull’Arlecchino. Seguiranno tanti, altri imperdibili appuntamenti.

Il coraggio degli eretici

«“Giullari & Utopie” - – spiegano gli organizzatori del Festival – è il motto della decima edizione, non un semplice sottotitolo, né una mera descrizione, ma una visione del nostro tempo, una visione nata osservandoci attorno: nel pieno di un'omologazione rischiosa, in un appiattimento che banalizza ogni fatto complesso, dalla pace alla guerra, dal potere alla bellezza, ci siamo ricordati del coraggio degli eretici. Coloro che sovvertono, che si schierano con le minoranze, che dileggiano i potenti e credono in una verità “altra” rispetto all'iper-normalizzazione odierna».

«Noi, nel nostro piccolo – spiegano ancora gli organizzatori del Festival - vogliamo intraprendere questa strada nei modi che più ci competono: presentando gli autori e i libri che abbiamo ritenuto più utopici, più necessari, capaci di aprire la mente e lo spirito di chi legge e ascolta. Dagli autori e dalle opere scelte, proporremo le pagine che riteniamo meritino di essere recitate ancora una volta, tutti insieme».

La X edizione del Reading – Festival della Lettura è dedicata, in modo particolare, all’attrice Francesca Marchese, scomparsa nello scorso mese di marzo. Il Festival gode, oltre che del patrocinio del comune di Cosenza, anche di quelli del comune di Casali del Manco e del comune di Spezzano della Sila.