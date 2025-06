Una serata in mezzo alle stelle e all’insegna della musica di un tempo, a Bisignano. Organizzateo dal centro studi del “Palio” insieme all’amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione Calabria, la rassegna delle serenate musicali ha cambiato calendarizzazione.

La kermesse, che ha più di vent’anni di attività, è un concentrato di antiche tradizioni e musiche romantiche, i vari gruppi hanno il compito di esibirsi sotto i balconi degli antichi palazzi aspettando una ragazza ad accoglierli: «Dal 1994 – evidenza anche l’Urp regionale - la Serenata di Bisignano è molto più di una semplice manifestazione: è un viaggio nella memoria, un omaggio ai grandi Maestri liutai Nicola e Vincenzo De Bonis, e una celebrazione della tradizione popolare che fa rivivere l’incanto delle serenate d’amore».

Una rievocazione della tradizione che è attesa dagli appassionati locali, negli ultimi anni ricordiamo come aveva cambiato un po’ la sistemazione temporale. Nel passato, spesso si scontrava con l’ultima serata di Sanremo e con alcuni big match calcistici, ma anche con le condizioni del tempo che spesso non erano così favorevoli, negli ultimi anni era collocata ad agosto.

In questo caso, l’ulteriore spostamento di data è decisamente particolare: giugno era il mese solitamente dedicato alla giostra cavalleresca che quest’anno non si terrà almeno come da tradizione per l’ultima domenica del mese. Infatti, il campo “Attico” sta diventando uno stadio ed è interessato da massicci lavori di riammodernamento e la piazza di Collina Castello, luogo in cui era stata svolta l’ultima edizione, non è stata valutata come idonea almeno in questa periodo storico.

A giugno ora non resta, per i bisignanesi, che godere delle serenate partendo dalla zona di San Zaccaria e spostandosi verso i quartieri di Cittadella Coscinale, Piazza, Piano, San Simone, Giudecca, Santa Croce e San Pietro.