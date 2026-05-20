Il Teatro dei Ruderi di Cirella si prepara a tornare protagonista dell’estate calabrese. A partire dalla fine di giugno, l’anfiteatro affacciato sul Tirreno ospiterà una programmazione pensata per richiamare pubblico da tutta la regione e da fuori Calabria, consolidando il proprio ruolo tra i principali poli degli eventi del Mezzogiorno.

«Il Teatro dei Ruderi di Cirella si prepara a vivere una nuova, grande stagione estiva all’insegna della musica, dello spettacolo e della cultura», evidenzia la nota degli organizzatori, che definisce la struttura «uno dei principali punti di riferimento del panorama degli eventi del Sud Italia».

La stagione 2026 proporrà un cartellone capace di unire musica popolare, sonorità contemporanee, teatro e intrattenimento dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica calabrese.

Tra gli artisti già annunciati spiccano Nino D’Angelo, Serena Brancale, Gigi Finizio e Delia, insieme all’atteso appuntamento internazionale con il Grupo Compay Segundo, formazione che riporta sul palco l’eredità musicale del leggendario Buena Vista Social Club.

«Il cartellone estivo sarà caratterizzato da una proposta artistica ampia e trasversale, capace di coniugare tradizione e innovazione», si legge ancora nella nota, che sottolinea la volontà di offrire «grandi concerti e momenti di spettacolo dal vivo» in una cornice di forte richiamo culturale e turistico.

Negli anni il Teatro dei Ruderi è diventato molto più di una semplice arena per concerti, trasformandosi in un vero contenitore culturale capace di attrarre turisti, appassionati e visitatori, contribuendo alla crescita dell’offerta turistica del territorio.

Nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi appuntamenti, le date ufficiali e tutti i dettagli della programmazione estiva 2026.