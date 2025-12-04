Il 6, 7 e 8 dicembre torna a Marina di Gioiosa Jonica “Accomodati in piazza – Aspettando il Natale”. Organizzata dall’associazione Agiamo per Marina di Gioiosa e giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione, che si svolgerà tra Via Fratelli Rosselli e nella Piazza ex Calabro – Lucane, mira a promuovere l’artigianato locale grazie ai Mercatini di Natale, nei quali i commercianti della Locride esporranno e venderanno manufatti e prodotti gastronomici. Sarà presente anche il Villaggio di Babbo Natale che accoglierà i più piccoli donando loro sorrisi e dolcetti, artisti di strada ed intrattenimento. Non mancheranno poi gli stand dove poter gustare tutte le specialità dello street food.

L’8 dicembre sarà dedicato al dolce tipico delle feste natalizie, il torrone di pura mandorla, miele, zucchero e cioccolato bianco che sarà preparato per l’occasione dai maestri pasticceri di Marina di Gioiosa Jonica.

Nel giorno dell'Immacolata, come da tradizione, alle diciannove e trenta si svolgerà il tradizionale taglio, e a seguire il dolce sarà poi distribuito gratuitamente ai presenti. «Dopo il successo dello scorso anno, la magia della tradizione prende di nuovo vita»- spiegano dall’associazione ed anche quest'anno verrà riproposto a Marina di Gioiosa Jonica il torrone che ogni anno supera il record di lunghezza dell’anno precedente, «miriamo a battere l'ultimo record del nostro Torrone – spiega il Presidente dell'Associazione Marco Lucà - che lo scorso anno è stato di m. 534,45».

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica e con la collaborazione del Consiglio Regionale della Calabria, saranno anche presenti gli allievi dell’Istituto Alberghiero Dea Persefone di Locri ai quali sarà affidata la distribuzione del torrone. A

concludere la serata di giorno 8 dicembre il concerto di “Riviviamo gli anni 90” previsto per le 21.30. Vi aspettiamo il 6 – 7 e 8 dicembre dalle 18.00 a Marina di Gioiosa con “Accomodati in piazza - Aspettando il Natale” e giorno 8 con il Torrone da Record”, per assaggiare il prelibato dolce preparato dai nostri pasticceri.