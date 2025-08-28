Gli eventi vedono protagonista assoluto Dioniso, il dio doppio, divinità del vino e del teatro, della festa e del mistero. Studiosi e artisti d’eccellenza racconteranno il mito dionisiaco tra filosofia, letteratura, psicoanalisi e arti

Tutto pronto per MitiCu! – Festival del Mito e della Cultura greca, seconda edizione, promosso dal Gal Terre Locridee, con il patrocinio della Città di Locri, del Comune di Portigliola e del MiC – Parco Archeologico nazionale di Locri Epizefiri, e curato da un comitato scientifico di alto profilo, in scena dal 4 al 7 settembre 2025, nella Corte del Palazzo di Città, a Locri.

Quattro giorni di incontri, spettacoli, cinema e passeggiate nel cuore della Magna Grecia, che vedono protagonista assoluto Dioniso, il dio doppio, divinità del vino e del teatro, della festa e del mistero. Studiosi e artisti d’eccellenza racconteranno il mito dionisiaco tra filosofia, letteratura, psicoanalisi e arti performative: la maschera, il teatro, l’eredità da Nietzsche a Pasolini.

Dopo l’apertura con i saluti istituzionali, che si terrà giovedì 4 settembre alle ore 17.00, l’“Inno omerico a Dioniso”, interpretazione di Laura Bigoni, performance della scuola di danza “Evolve”, su musiche originali di Celestino Rossi, darà il via al festival, facendo da introduzione ai temi delle giornate: “Il dio doppio”, “Tra Dioniso e Cristo”, “L’eredità di Dioniso: da Nietzsche a Pasolini”. Sul palco, lo spettacolo “La commedia più antica del mondo. Discorso su gli Acarnesi di Aristofane”, a cura della compagnia I Sacchi di Sabbia, e “Baccanti” di ArchivioZeta. Le serate si concluderanno con la proiezione di film d’autore sul tema. E per un’immersione nel mondo antico, “Muoviamoci”, la passeggiata al Parco Archeologico nazionale di Locri Epizefiri”, in collaborazione con Podisti Locri e Asd Calabria Fitwalking. Il gran finale vedrà l’omaggio a Jim Morrison, moderno Dioniso, con un flash mob di batteristi e percussionisti.

La mostra site specific, “Dioniso è qui”, di Massimo Sirelli, a cura di Stefania Fiato, inaugurata lo scorso 31 luglio negli spazi del Casino Macrì del Parco archeologico di Locri Epizefiri, che declina nel linguaggio dell’arte contemporanea il mito dionisiaco, sarà visitabile fino al 30 settembre.

Qui di seguito il programma dettagliato:

Giovedì 4 settembre

17:00 Saluti istituzionali

18:00 Il dio doppio

L’Inno omerico a Dioniso, nella traduzione di Cesare Pavese. Voce di Laura Bigoni (Cantieri Meticci, Bologna), con la partecipazione della Scuola di Danza Evolve

Dioniso e l’ambiguità di un dio «terribile e dolce», Ester Cerbo (Università di Roma Tor Vergata). Introduce e modera Giulia Fiore (Università di Bologna)

19:00 La maschera di Dioniso: il dio del vino e il dio del teatro

Tavola rotonda con la partecipazione di Gianfranco Adornato (Scuola Normale Superiore di Pisa), Filippo Demma (Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari), Maurizio Paoletti (già Università della Calabria), Fabrizio Sudano (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria). Introduce e modera Elena Trunfio (Direttrice del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri)

22:00 CineMitiCu! Le Baccanti di Giorgio Ferroni (1961)

Venerdì 5 settembre

18:00 Tra Dioniso e Cristo

Dialogo tra Francesco Massa (Università di Torino) e Arianna Rotondo (Università di Catania). Introduce e modera Laura Bigoni (Università di Bologna).

Intervento conclusivo di Don Nicola Commisso Meleca (Scuola di Formazione teologico-pastorale della Diocesi di Locri-Gerace).

20:15 Ridere degli dèi: Dioniso, la festa, il vino

Dialogo tra Cristina Pace (Università di Roma Tor Vergata) e Giovanni Guerrieri (I Sacchi di Sabbia)

21:00 La commedia più antica del mondo. Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane, spettacolo a cura della compagnia I Sacchi di Sabbia

22.00 CineMitiCu! Gli immortali di Anne-Riitta Ciccone (2024)

Sabato 6 settembre

18:00 L’eredità di Dioniso: da Nietzsche a Pasolini

La nascita della tragedia tra apollineo e dionisiaco, Gianfranco Ricci (psicoanalista, Jonas Napoli)

Tracce dionisiache nell’opera di Pasolini, Stefano Casi (direttore artistico Teatri di Vita, Bologna)

Pasolini e la Calabria (Luigi Pellegrini Editore, 2024). Carlo Fanelli (Università della Calabria), curatore del volume, dialoga con Stefano Casi (direttore artistico Teatri di Vita, Bologna)

Moderano Giulia Fiore (Università di Bologna) e Laura Bigoni (Università di Bologna)

22.00 CineMitiCu! Medea di Pier Paolo Pasolini (1969)

Domenica 7 settembre

10:00 Muoviamoci. Passeggiata nel Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri

Corte del Palazzo di Città.

21:00 Baccanti, ArchivioZeta

Intervento conclusivo di Ester Cerbo (Università di Roma Tor Vergata) al termine dello spettacolo. A seguire, Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni (ArchivioZeta) dialogano con Carlo Fanelli (Università della Calabria) e con il pubblico

23.00 CineMitiCu! Brazil di Terry Gilliam (1985)

Al termine, omaggio a Jim Morrison, moderno Dioniso, con flash mob di batteristi e percussionisti.

In caso di maltempo, le iniziative in programma si terranno nell’adiacente Palazzo della Cultura.