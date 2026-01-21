La regione è stata rappresentata da 23 aziende del territorio. L'assessore Gallo: «I nostri maestri pasticceri, pizzaioli, gelatieri sono cresciuti in questi anni e sono loro a raccontare la nostra terra»

Sono 23 le aziende calabresi del settore agroalimentare, il doppio rispetto allo scorso anno, hanno rappresentato la Regione Calabria alla 47ª edizione di Sigep World a Rimini, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura, con il supporto operativo di Arsac, l' Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese , ha allestito uno spazio espositivo originale e attrattivo esteso su 250 mq con il brand Calabria Straordinaria.



«Per noi è il secondo esperimento. Lo scorso anno siamo stati i primi in assoluto ad avere uno stand istituzionale - spiega l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo - e quest'anno rinnoviamo l'impegno. Lo facciamo per raccontare al Paese quanto i nostri maestri pasticcieri, gelatieri, panificatori, pizzaioli, siano cresciuti in questi anni, si siano formati ed essi stessi raccontano la nostra terra attraverso i nostri prodotti, unici, tipici e identitari».

«Sigep è un momento importante di incontro tra esperti del settore del mondo del gelato, della pasticceria, mondo della pizza e tutti questi aspetti li rappresentiamo insieme a queste 23 aziende - aggiunge Fulvia Caligiuri, direttore generale di Arsac - così come sono importanti tutte le altre fiere. Avremo infatti un 2026 pienissimo di eventi e di attività. E questi momenti di promozione sono resi più facili grazie alla qualità delle produzioni delle nostre aziende».



Un luogo in cui presentarsi al Paese dunque e cogliere nuove opportunità di business per le aziende calabresi. «Anche quest'anno siamo presenti al Sigep con una serie di attività che coinvolgono le eccellenze calabresi - commenta Michelangelo Bruno Bossio , dirigente di Arsac - è una bellissima esperienza, una straordinaria presentazione della Calabria in uno degli eventi più importanti d'Italia in questo settore».