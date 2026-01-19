Con Bacio dei Due Mari il maestro di Gioia Tauro vince il primo premio: con gli altri arrivati sul podio rappresenterà l’Italia alla finale mondiale di Roma
Nel corso di Sigep World, in svolgimento alla fiera di Rimini fino al 20 gennaio, si è tenuta la Finale Italiana di Gelato Festival World Masters, la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli. A conquistare il titolo di Miglior Gelatiere Italiano 2026 è stato Salvatore Ravese (gelateria Garden di Gioia Tauro) primo classificato con il gusto "Bacio dei due Mari”.
Secondo posto per Guido Zandonà (Gelato che Meriti di Padova) con “Caramello salato al burro superiore", seguito da Danilo Cinelli (Delizie Bolognesi a Bologna), terzo classificato con il sorbetto “Bora Bora”.
Quarta posizione per Elisabeth Stolz (Osteria Hubenbauer a Varna, Bolzano) con "I tesori delle nostre montagne”. I quattro maestri rappresenteranno l'Italia alla Finale Mondiale 2026. La competizione, organizzata in collaborazione con Carpigiani e Italian Exhibition Group, chiude un percorso di cinque anni di selezioni nazionali e internazionali.