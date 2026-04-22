Appuntamento al teatro Grandinetti. L'opera, scritta e diretta dal regista Saverio Tavano, vede come protagoniste Sabrina Pugliese, Angela Gaetano e Fedora Cacciatore, supportate dalla regia assistente di Annamaria Gaetano

Lamezia Terme si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per la stagione teatrale calabrese con il debutto in prima nazionale dello spettacolo "Tre amiche e uno sciatore", che andrà in scena il prossimo 25 aprile alle ore 21:00 presso il prestigioso Teatro Grandinetti.

L'opera, scritta e diretta dal regista Saverio Tavano, vede come protagoniste sul palco Sabrina Pugliese, Angela Gaetano e Fedora Cacciatore, supportate dalla regia assistente di Annamaria Gaetano in un racconto che promette di mescolare emozione e talento. La messa in scena è il frutto di una sinergia artistica di alto livello, firmata da una produzione Lighthouse in stretta collaborazione con la compagnia I Vacantusi, realtà ormai consolidata nel panorama teatrale del territorio.

L'evento si inserisce come uno dei momenti di punta all'interno del Vacantiandu Fest, un festival che gode del sostegno della Direzione Generale dello Spettacolo del Mic, della Regione Calabria e dell'Unione Europea, confermandosi come un volano fondamentale per la promozione culturale e l'attrattività artistica della città di Lamezia Terme.

Il coinvolgimento di numerosi partner istituzionali e privati testimonia l'importanza di questo progetto che, attraverso la forza del teatro contemporaneo, punta a valorizzare le eccellenze creative locali e nazionali sotto l'egida di un festival sempre più attento alla qualità dell'offerta e al coinvolgimento del pubblico.