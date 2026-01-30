L’esposizione degli allestimenti, degli abiti e degli oggetti di scena originali, all'interno delle ambientazioni nell'area industriale ex Sir sarà visitabile ancora per qualche settimana

È stata prorogata fino al 30 aprile a Lamezia Terme, la mostra "Sandokan in Calabria - i luoghi della serie", dedicata alla serie televisiva "Sandokan", prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission, dopo la messa in onda della serie ora disponibile su RaiPlay e Disney+, in Italia, e su Netflix in diversi Paesi del mondo.

«Sarà dunque possibile ammirare ancora - si afferma in un comunicato della Calabria Film Commission - gli allestimenti, gli abiti e gli oggetti di scena originali, all'interno delle ambientazioni in cui è stata realizzato il backlot nell'area industriale ex Sir a Lamezia Terme, con i set del “Consolato di Labuan”, le prigioni ed il rifugio di “Singapore”. La mostra nasce da un lavoro sinergico che ha messo in campo strategie di musealizzazione applicate a un set cinetelevisivo, inedite per il territorio calabrese, dando nuova vita ad ambienti e oggetti rendendoli fruibili al pubblico anche con finalità educative e culturali».

«L'esposizione vede coinvolti, per la gestione delle visite, professionisti del settore museale e della progettazione culturale della società cooperativa Kiwi. Fino ad oggi la mostra è stata visitata da quasi cinquemila persone, tra cui diverse scolaresche. La programmazione è in continuo sviluppo e comprende – conclude la nota della Calabria Film Commission – percorsi tematici, attività educative e iniziative dedicate all'inclusione, con proposte specifiche per le scuole e per diversi tipi di pubblico».