Due attesi appuntamenti, il 24 gennaio e il 6 febbraio. L’artista torna sullo Stretto con “La prova del 9”, mentre Nicky Nicolai e Stefano Di Battista portano in scena lo spettacolo “Mille Bolle Blu”

Il Teatro “Francesco Cilea” si prepara ad accogliere due appuntamenti di grande richiamo, capaci di coniugare intrattenimento di qualità, musica e impegno sociale, confermandosi punto di riferimento imprescindibile della vita culturale cittadina.

Il primo evento è in programma il 24 gennaio con “La prova del 9”, lo spettacolo che segna il ritorno a Reggio Calabria di Maurizio Casagrande, artista amatissimo dal pubblico. Un rientro atteso, reso possibile grazie all’impegno dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, da sempre attenta a proporre al pubblico del Cilea produzioni di alto livello.

Con la sua inconfondibile ironia, Casagrande accompagnerà il pubblico in uno spettacolo brillante e coinvolgente, capace di alternare comicità e riflessione. Sul palco con lui Ania Cecilia e Bruno Galasso, mentre la parte musicale sarà affidata ai musicisti Giuseppe Iervolino, Sergio Dileo e Salvatore Rainone, che arricchiranno la messa in scena con sonorità dal vivo, rendendo lo spettacolo ancora più dinamico e completo.

«Riportare Maurizio Casagrande sul palco del Cilea significa offrire al nostro pubblico uno spettacolo di grande qualità, capace di far sorridere ma anche di far riflettere – dichiara Peppe Piromalli, direttore artistico dell’Officina dell’Arte – Il nostro obiettivo è continuare a costruire una proposta culturale che metta al centro l’arte, le emozioni e il dialogo con la città».

Il secondo appuntamento, fuori abbonamento, è fissato per il 6 febbraio e vedrà protagonisti due nomi di assoluto prestigio del panorama musicale italiano: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con lo spettacolo “Mille Bolle Blu”. Un viaggio musicale raffinato ed emozionante tra jazz, canzone d’autore e grandi classici, pensato per incantare il pubblico del Teatro Cilea.

L’evento assume inoltre un importante valore simbolico e sociale: attraverso questo spettacolo, l’Officina dell’Arte, insieme al Rotary Club Reggio Calabria – Distretto 2102, sostiene la battaglia contro la poliomielite, dimostrando come l’arte possa farsi strumento concreto di solidarietà e sensibilizzazione.

Due date diverse, ma unite da un comune filo conduttore: la qualità artistica e la volontà di offrire al pubblico non solo intrattenimento, ma anche occasioni di condivisione, cultura e responsabilità sociale. Il Teatro “Francesco Cilea” si conferma così palcoscenico d’eccellenza, capace di ospitare eventi destinati a lasciare il segno.