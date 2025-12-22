Il Natale 2025 segna una data simbolica e carica di significato per la comunità di Tropea. Dopo anni di assenza, la magia del grande schermo torna finalmente torna a essere protagonista nella dimensione collettiva del borgo calabrese grazie a “Merry Cinemas”, l’atteso appuntamento del Tropea Film Festival – Winter Edition.

A partire da venerdì 26 dicembre e per due weekend consecutivi, i suggestivi locali di Palazzo Santa Chiara si trasformerà in una vera sala cinematografica, pronta ad accogliere spettatori di tutte le età. Un’iniziativa che va ben oltre la semplice proposta di proiezioni: “Merry Cinemas” nasce con l’obiettivo di colmare un vuoto culturale durato troppo a lungo, restituendo alla città il piacere della visione collettiva e dell’incontro davanti allo schermo.

Il programma prevede sei giornate di proiezioni - il 26, 27 e 28 dicembre e il 2, 3 e 4 gennaio - con doppio appuntamento quotidiano. Alle ore 11:30 spazio ai bambini e alle famiglie, con i grandi classici Disney che hanno accompagnato generazioni di spettatori; alle 18:30, invece, saranno proposte le intramontabili pellicole natalizie, capaci di emozionare e riunire il pubblico nel segno della tradizione.

«Natale con i tuoi e poi vieni al cinema con noi» è l’invito lanciato dal direttore artistico del festival, Emanuele Bertucci, che chiama a raccolta l’intera cittadinanza per celebrare una nuova, importante occasione di condivisione e aggregazione. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato nel 2023 con il Tropea Film Festival, una manifestazione che valorizza e rinnova la vocazione cinematografica di questo luogo unico. Una città dal cuore antico e nobile che, nel suo stesso tessuto urbano, racchiude storie, suggestioni e narrazioni continue: tra portali antichi, balconi affacciati sul mare, palazzi e chiese di epoche diverse, voci che si intrecciano e angoli capaci di raccontare veri romanzi viventi. Tropea, osservata con uno sguardo attento, appare essa stessa come il frutto di una grande sceneggiatura collettiva, una città mitica e dinamica in cui ogni scorcio custodisce una storia pronta a essere raccontata.

L’ingresso alle proiezioni sarà gratuito fino a esaurimento posti. «Il Natale porta alla comunità tropeana un grande dono — conclude Bertucci — e siamo certi che in molti sapranno cogliere questa occasione per stare insieme, in famiglia e con i propri bambini, davanti al grande schermo, lasciandosi emozionare dalle storie più belle del Natale».

La rassegna è realizzata con il sostegno del Comune di Tropea. Eventuali aggiornamenti o variazioni del programma saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali social ufficiali del Festival.