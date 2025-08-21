Una serata speciale. Dal tardo pomeriggio di oggi, 21 agosto, fino a notte inoltrata Vibo Marina si riempirà di luci, suoni, colori e sorrisi. “Una Notte da Sogno” torna ad illuminare il lungomare trasformandolo in un palcoscenico diffuso, con sei location tra spiagge e terrazze e il porto come cuore pulsante.

E proprio al porto, per chiudere la serata, arriverà il main event: il concerto live di Fred De Palma.

La Notte da sogno si ripete con tante novità nell’edizione di quest’anno: innanzitutto le performance originali con 24 artisti che si alterneranno in diversi punti della città. Spiccano il suono ipnotico dell’handpan di Andrea Reda, l’arte sul corpo della vice campionessa mondiale di body painting Veronica Bottigliero – che dipingerà la modella Enza Napoletano – e la fiaba performativa con fuoco e danza dei Pyrovaghi. A impreziosire il cartellone, le voci di Daiana Lou (da X Factor), il giovane cantautore Girotti e il Faber Quartet, tributo a Fabrizio De André.

Promosso dal Comune di Vibo Valentia e organizzato da Top Events Lab con il sostegno di sponsor e partner locali, il programma mescola arte, musica e spettacolo in un percorso itinerante che punta a valorizzare il territorio e a sensibilizzare verso un futuro plastic free.

Lo ha spiegato qualche giorno fa, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, il presidente di Top Events Giovanni Patania: «Abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno – racconta Giovanni Patania – portare 24 artisti di livello non è semplice. È un evento che abbiamo curato davvero nei minimi dettagli e ci auguriamo che il territorio risponda con una presenza numerosa».

Anche lo specchio d’acqua davanti al porto sarà protagonista: dalle 20, otto imbarcazioni a vela si illumineranno con fasci di luce colorata, creando una scenografia da cartolina.

Anche l’associazione Plastic Free parteciperà all’evento con uno stand dedicato. Durante la serata saranno distribuiti porta-mozziconi e ci saranno diversi interventi di sensibilizzazione: domani mattina alle 8, invece, appuntamento per una raccolta di mozziconi e plastica sulla spiaggia di Vibo Marina.