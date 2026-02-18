La commedia ambientata durante la fine degli anni ‘30 e il dopoguerra è in programma venerdì 20 febbraio al Cinema Teatro Metropol. Il regista Pierluigi Iorio: «Uno spettacolo che diverte e fa riflettere»

Nuovo appuntamento a Corigliano Rossano con la “Rassegna L’Altro Teatro – On Stage Metropol”, curata da Gianluigi Fabiano. Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20.30, sul palco del Cinema Teatro Metropol andrà in scena “Il Padrone”, per la regia di Pierluigi Iorio.

Protagonista dello spettacolo sarà Nancy Brilli, affiancata da Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga, in uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, nel quale albergano diversi temi storicamente legati a un tempo apparentemente lontano ma ancora oggi tristemente attuali. Un’opera ironica e tagliente, ambientata a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione a cui si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti.

Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli ebrei, la pratica di intestare a prestanome fidati i propri beni per metterli al riparo da probabili espropri, per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi. L’azione si svolge nel 1956, quando, tredici anni dopo, il padrone bussa alla porta per reclamare le sue proprietà…

“Una commedia noir – spiega il regista Pierluigi Iorio - che riesce a divertire (per alcune situazioni al limite del grottesco) e creare suspense, regalare sentimenti di tenerezza e finanche indignare (per la meschinità svelata dai personaggi), in una vera e propria ridda di emozioni verso un finale decisamente inatteso”.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso la biglietteria del Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano.