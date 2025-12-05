La band di Giuliano Sangiorgi sarà protagonista del veglione in Piazza Giovanni Paolo II. Evento gratuito, maxi-palco e piano sicurezza dedicato. Il sindaco Stasi: «È un'occasione per ribadire che siamo in grado di offrire spettacoli di richiamo nazionale»

La Città di Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere l’arrivo del 2026 con un evento musicale di altissimo profilo. L’Amministrazione Comunale annuncia che a salire sul palco di Piazza Giovanni Paolo II a Corigliano Scalo sarà una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano: i Negramaro.

Il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi, forte di oltre vent'anni di carriera costellata di successi, record e certificazioni multiplatino, accompagnerà i cittadini e i visitatori nel conto alla rovescia di San Silvestro. I Negramaro portano in piazza un mix inconfondibile di energia pop-rock e profondità romantica, celebrando non solo una storia artistica unica, ma anche un'amicizia straordinaria nata sui banchi universitari e cresciuta fino a marcare gli ultimi due decenni della musica nazionale.

«Abbiamo scelto una delle band più apprezzate e seguite di tutto il panorama nazionale – dichiara l’assessore al turismo e alla promozione del territorio, Costantino Argentino – che ci accompagnerà nell'attesa dell'arrivo del nuovo anno in piazza Giovanni Paolo II. La macchina operativa sta lavorando per garantire, come sempre, uno spettacolo indimenticabile da vivere insieme nella massima sicurezza».

Sulla stessa linea il sindaco Flavio Stasi, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «Quello del Capodanno in piazza non è solo un concerto, ma un momento fondamentale di coesione sociale per la nostra grande città. È un'occasione per ribadire che Corigliano-Rossano è in grado di offrire eventi di richiamo nazionale, garantendo a tutti la possibilità di festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Stiamo consolidando una tradizione che è espressione della nostra identità e un motore di attrattività. Vi aspettiamo in piazza, nel cuore della nostra comunità, per un augurio di prosperità e condivisione per il 2026».

L’amministrazione vede negli eventi di questa portata «uno strumento strategico per rafforzare la presenza della città nell’offerta culturale e di intrattenimento del Sud Italia. L’obiettivo è chiaro: trasformare Corigliano-Rossano in un polo capace di attirare pubblico, turismo, indotto economico e, soprattutto, alimentare l’orgoglio dei cittadini»

L’evento sarà gratuito e ad accesso libero. Per garantire sicurezza e fruibilità sarà predisposto, insieme alle forze dell’ordine e alla polizia locale, un piano di viabilità dedicato che comprende una vasta area pedonale, parcheggi vicini agli accessi e un palco di grandi dimensioni pensato per la performance dei Negramaro. Eventuali servizi navetta verranno comunicati nei prossimi giorni.

Il Comune invita cittadini e visitatori a seguire i canali ufficiali per restare aggiornati sull’organizzazione della grande notte di San Silvestro.