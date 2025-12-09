A Nocera Terinese il Natale si illumina grazie ai “Ragazzi dell’Ammore”, il gruppo di giovani della Marina noto per i carri allegorici del Carnevale che quest’anno ha deciso di dedicarsi anche alle festività invernali. Sono stati loro a ideare, realizzare e installare le nuove luminarie che da ieri, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, brillano in piazza Giovanni Paolo II.

L’inaugurazione ha attirato residenti e visitatori, trasformando la piazza in un luogo di festa. «Volevamo fare qualcosa che unisse la comunità e desse un segnale di vitalità», raccontano i ragazzi, visibilmente soddisfatti del risultato. Le installazioni raffigurano pacchi regalo, palline, e altri simboli del Natale, tutti sotto un suggestivo “cielo stellato” di luci che avvolge l’intera area.

Ma la magia non si ferma alle illuminazioni. Durante le serate, infatti, saranno presenti diversi stand gastronomici, oltre a intrattenimento di ogni tipo: musica, animazione e piccoli eventi pensati per tutte le età. Un’offerta che rende la piazza un punto di ritrovo stabile durante tutto il periodo festivo.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sui canali social dei “Ragazzi dell’Ammore”, dove vengono aggiornati gli appuntamenti e le attività previste. Le luminarie resteranno accese fino all’Epifania, regalando al comune del Tirreno catanzarese un Natale fatto di luci, partecipazione e creatività.