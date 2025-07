Dopo l’annuncio dell’Ambassador Denise Capezza e di Margherita Buy e Toni Servillo premiati con la Colonna d’Oro alla carriera, si arricchisce ulteriormente il parterre degli ospiti del Magna Graecia Film Festival 2025, ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, dedicato alle opere prime e agli autori emergenti e che si terrà a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto.

A Soverato arriverà, infatti, Marco Giallini che riceverà la Colonna d’Oro realizzata dal Brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione sul palco dell'arena moderata dal giornalista e documentarista Fabrizio Corallo.

Marco Giallini è un attore italiano di formazione teatrale la cui carriera conta oggi oltre 70 titoli tra cinema e televisione. Nato a Roma, durante l’adolescenza sviluppa una grande passione per il teatro che lo porta a frequentare la scuola teatrale “La Scaletta” di Roma e coltiva parallelamente l’amore per la musica rock, suonando in una cover band dei Joy Division dal nome Sandy Banana & The Monitors.

Il suo percorso è costellato da collaborazioni con alcune delle più grandi firme del palcoscenico, come Arnaldo Foà, Ennio Coltorti e Adriano Vianello. A lungo corteggiato dal mondo del cinema e della televisione, viene convinto nel 1998 dal regista Marco Risi ad accettare una parte in L’Ultimo capodanno, dove interpreta il marito di Monica Bellucci.

In seguito alla collaborazione con Risi, il nome di Giallini inizia ad essere sempre più richiesto mentre contribuisce al suo crescente successo un dna di antidivo che esercita un grande fascino sia sul pubblico che tra gli addetti ai lavori.

Nel 2008 vede aumentare la sua notorietà grazie alla serie televisiva Romanzo Criminale, e allarga la sua platea di pubblico inanellando negli anni una serie di film di grandissimo successo tra cui ACAB – All cops are bastards di Stefano Sollima, Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, Perfetti Sconosciuti e Follemente di Paolo Genovese.

Con il suo ruolo di protagonista in Rocco Schiavone, la serie Rai di grandissimo successo arrivata alla sesta stagione, Giallini entra definitivamente nel vissuto degli italiani. Attualmente conta ben 6 candidature ai David di Donatello e 3 vittorie ai Nastri d’Argento. Amante della vita riservata, vive in un piccolo centro alle porte di Roma.

Il MGFF 2025, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di un’ulteriore sezione - diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione - che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del Festival da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Un ulteriore tassello frutto della collaborazione con il Picentia Short Festival di Battipaglia che porterà al MGFF - in occasione di due serate speciali - il meglio della propria selezione di cortometraggi, nazionali ed internazionali, ospitati nel corso degli ultimi anni nell’ambito dell’evento che anima il territorio campano con proiezioni, incontri e masterclass dedicate al cortometraggio.