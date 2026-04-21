Dal 7 al 9 maggio lo spettacolo ispirato al romanzo di Victor Hugo. In scena al Palacalafiore un cast di primo piano e scenografie rinnovate. Il colossal è stato presentato con una conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio

È stato Graziano Galatone, uno degli storici protagonisti nel ruolo di Febo, a presentare “Notre Dame De Paris”, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, in scena al Palacalafiore di Pentimele, a Reggio Calabria, il 7, 8 e 9 maggio.

L’artista, accompagnato dal promoter Ruggero Pegna, ha tenuto una partecipata conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione comunale e di Eleonora Lorusso, responsabile stampa nazionale dell’opera.

L’incontro con i giornalisti è stato aperto dallo stesso Pegna, che ha inserito la spettacolare opera musicale nella ricca programmazione del suo 40° anno di eventi in Calabria.

«Notre Dame De Paris – ha detto Pegna – torna in Calabria per la sesta volta con i suoi principali protagonisti, dopo l’Arena Magna Graecia di Catanzaro nel 2002, lo Stadio di Cosenza nel 2017 e il Palacalafiore di Reggio Calabria nel 2004, nel 2016 e nel 2022. In ben 30 repliche, questo autentico colossal musicale ha stabilito il record, per la regione, di oltre 100.000 spettatori paganti, a conferma di quanto sia amato dal pubblico calabrese».

Durante la conferenza stampa sono state fornite numerose informazioni: cinque gli spettacoli in programma, tre serali alle ore 21:00 e due matinée per le scuole alle ore 10:00. Per soddisfare le richieste di chi non può partecipare in orario serale, è stata aperta anche la vendita dei biglietti per il matinée di sabato 9 maggio alle ore 10:00, online su TicketOne e nei punti autorizzati. Già venduti 10.000 tagliandi, con circa 3.000 studenti in arrivo da varie località della Calabria e della Sicilia. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 0968441888.

Dopo Pegna, Graziano Galatone ha sottolineato l’imponenza dello spettacolo: «Il successo di quest’opera di Riccardo Cocciante sta nella bellezza delle sue canzoni, brani senza tempo che il pubblico canta ogni volta con noi, ma anche nella grandiosità dell’allestimento, rilevante dal punto di vista tecnico e affascinante per luci, colori, coreografie e movimenti scenici».

L’allestimento dello spettacolo inizierà la sera di domenica 3 maggio e proseguirà fino al debutto del 7 maggio alle 21:00, con quattro giorni di lavoro senza sosta che vedranno impiegate oltre cento persone tra operai e tecnici specializzati.

Il colossal si ripresenta con tutte le sue storiche firme: liriche di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal e luci di Alain Lortie. Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo mondiale arriverà al Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata.

Nel cast figurano nomi nuovi e storici protagonisti, tra cui Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), oltre a Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi e Massimiliano Lombardi, insieme a ballerini e acrobati.

Dal suo debutto, “Notre Dame De Paris” ha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre, con una colonna sonora che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”, che raccontano la drammatica storia tra Esmeralda e Quasimodo.

Un’opera divenuta un vero cult dello spettacolo dal vivo, tradotta e adattata in 9 lingue e portata in 20 Paesi, con oltre 6.000 spettacoli e 13 milioni di spettatori nel mondo, di cui 4,5 milioni in Italia.