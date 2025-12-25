Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Concertoni di Capodanno, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Notte di San Silvestro, Calabria protagonista: ecco tutti gli artisti in piazza
Calabria protagonista nella notte di San Silvestro che saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto al 2026. A Catanzaro sarà protagonista il Capodanno Rai con "L'anno che verrà". Per il terzo anno consecutivo dopo Crotone e Reggio Calabria Rai Uno trasmetterà in diretta da una piazza calabrese. Un 31 dicembre importante anche per Cosenza che potrà contare sul cantautore Brunori Sas che "regalerà" una serata d'autore a chi deciderà di trascorrere le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno nella Città di Bernardino Telesio. A Reggio Calabria saranno Rocco Hunt e Radio 105 i protagonisti della serata. A Crotone l'attesa sale per il concerto live di Max Gazzè, mentre tanta gente e attesa a Corigliano Rossano per il live dei Negramaro. Festa grande anche a Lamezia Terme e Acri con i concerti di Syria ed Eugenio Bennato. Il 29 e 30 dicembre a Cinquefrondi appuntamento con Daniele Silvestri e la musica dance di Marvin & Prezioso. Il 1° gennaio l'appuntamento a Vibo Valentia è con i Modena City Ramblers.
Catanzaro saluterà il 2025 con il concerto "L'anno che verrà" in diretta su Rai Uno
Per il terzo anno consecutivo il Capodanno Rai con "L'anno che verrà" vedrà la Calabria protagonista con il concerto in diretta su Rai Uno, condotto da Carlo Conti, da Catanzaro. Dopo Crotone e Reggio Calabria sarà dunque il lungomare "Stefano Pugliese" nel quartiere marino di Catanzaro Lido la location per il grande evento.
Un concerto che richiamerà il pubblico delle grande occasioni e vedrà protagonisti, in attesa di una conferma ufficiale: Alex Britti, Anna Oxa, Big Mama, Clemetino, I Ricchi e Poveri, Leo Gassman, Orietta Berti, Patty Pravo e Sal Da Vinci.
31 dicembre, Cosenza attende il "padrone di casa" Brunori Sas
«Sono veramente emozionato. Sono partito concretamente e idealmente proprio da casa all'inizio di quest'anno per il Festival di Sanremo, con grande entusiasmo ma anche con grande con grandi timori. Poi invece è stato un exploit bellissimo che tra l'altro mi ha anche avvicinato alla gente della mia terra". È con queste parole che Dario Brunori, in arte Brunori Sas aveva annunciato la presenza sul palco di Piazza dei Bruzi a Cosenza per il concerto che saluterà il 2025.
Il cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista cosentino ha pubblicato sei album, venendo premiato con due Targhe Tenco, parallelamente ha scritto e composto quattro colonne sonore, tra cui due film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate" (2020) e "Il grande giorno"(2022), vincendo per la prima volta il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora. L'anno scorso con "L'albero delle noci" ha conquistato il terzo posto e il premio "Sergio Bardotti" al Festival di Sanremo per il miglior testo ed è reduce da una tournee nei palazzetti di tutt'Italia.
A Reggio Calabria ad accogliere il nuovo anno ci saranno Rocco Hunt e la musica di Radio 105
Sarà Rocco Hunt il protagonista del “Capodanno Stai a Reggio Calabria” organizzato dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in partnership con Radio 105. L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 31 dicembre in piazza Indipendenza dove, a partire dalle 23, si avvicenderanno sul palco, oltre al popolare rapper campano, anche artisti emergenti come Yosef Mydrama, Enula e Simo. In programma, inoltre, il dj set con Roby Giordana. A condurre la serata saranno le speaker radiofoniche Camilla Ghini e Manola Moslehi.
Crotone si prepara al concerto di Max Gazzè e di altri artisti
Sarà una piazza pitagora in festa ad accogliere l'evento del 31 dicembre organizzato dall'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Voce. Max Gazzè porterà sul palco il suo progetto "Musicae Loci" accampagnato dalla Calabria Orchestra diretta dal maestro Checco Pallone. Ad aprire l'evento gli artisti Camilway, Shining Voices Gospel e Choir & Shining Band
A Vibo Valentia si balla il 1° dell'anno con la musica dei Modena City Ramblers
Vibo Valentia si prepara ad accogliere il nuovo anno all’insegna della musica e dell’energia. L’amministrazione comunale ha ufficializzato attraverso i propri canali social il grande appuntamento di inizio anno: il concerto dei Modena City Ramblers il primo gennaio nella centrale piazza Martiri d’Ungheria.
Un evento atteso che promette di trasformare il cuore della città in una grande festa collettiva, aperta a cittadini e visitatori. Una scelta che punta a coniugare intrattenimento, cultura musicale e valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di offrire un Capodanno all’insegna della partecipazione e della condivisione. Nati nei primi anni ’90, si sono imposti con uno stile inconfondibile che unisce folk, rock e sonorità della tradizione irlandese e popolare, accompagnando il tutto con testi spesso impegnati, legati alla memoria storica, alla libertà e ai temi sociali.
Il grande successo con “Combat Folk” e si consolida negli anni con brani diventati veri e propri inni per intere generazioni, come “In un giorno di pioggia”, “I cento passi”, “Bella ciao” e “Ebano”. Oltre trent’anni di carriera, migliaia di concerti in Italia e all’estero e un pubblico trasversale rendono i Modena City Ramblers una presenza capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica dal vivo.
L’appuntamento in piazza Martiri d’Ungheria si preannuncia come uno dei momenti clou delle festività. Il concerto rappresenta anche un’occasione di richiamo turistico e di promozione per Vibo Valentia. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori informazioni sull’organizzazione, sulla sicurezza e sul programma completo della serata. Una cosa però è già certa: il Capodanno 2026 a Vibo Valentia avrà il sound inconfondibile dei Modena City Ramblers e sarà una festa da vivere in piazza.
31 dicembre, Negramaro protagonisti a Corigliano Rossano
Per il concertone di Capodanno appuntamento dopo la notte del 31 dicembre a Corigliano Scalo, con i Negramaro in Piazza Giovanni Paolo II (Piazza salotto), tra esuberanza pop-rock e romanticismo. Giuliano Sangiorgi ed il resto della band hanno marcato gli ultimi vent'anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult.
Un evento importante nella cittadina jonica che di certo richiamerà il pubblico delle grandi occasioni un anno dopo i successi dei live di Max Pezzali (2024) e Rocco Hunt e J-Ax (2025).
Il 29 dicembre a Cinquefrondi la musica di Daniele Silvestri
Sarà il cantautore Daniele Silvestri a salutare il 2025 a Cinquefrondi nel Reggino. Il concerto, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, andrà in scena lunedì 29 dicembre nella cittadina reggina. Martedì 30 dicembre saranno protagonisti Marvin & Prezioso i protagonisti di una serata all'insegna del grande divertimento. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito
Lamezia Terme, la voce di Syria e il dj set daranno il benvenuto al 2026
Il 2025 a Lamezia Terme si chiuderà con il concerto di Syria el dj set a base dance. Su Corso Numistrano si esibirà l’artista romana porterà oltre ai suoi successi di 10 album, anche un tributo a grandi interpreti della musica italiana come Mina, Loredana Bertè e Loretta Goggi.
La 48enne artista romana porta in scena anche spettacoli a tema, come omaggi a Gabriella Ferri e tributi all’album “A questo punto la voglia la pazzia” di Ornella Vanoni. Una delle voci italiane più prestigiose, la cantante da sempre una delle icone della musica italiana. Nel 2021 ha partecipato The star in the star, condotto da Ilary Blasi. Vinse l’edizione confermandosi un’artista di talento. Il 31 sarà la special guest del Capodanno Lametino!
Ad Acri sarà Eugenio Bennato a dare il benvenuto al 2026
La musica popolare di Eugenio Bennato accompagnerà le ultime ore del 2025 e le prime del nuovo anno ad Acri nel Cosentino. Il cantautore napoletano, accompagnato dalla sua band composta dai Taranta Power e Le Voci del Sud, racconterà in musica la sua lunga carriera artistica in Piazza Sprovieri.