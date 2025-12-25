Aperinchiostro continua anche in inverno, con un nuovo imperdibile appuntamento. Martedì 30 dicembre, alle ore 17.30, al Museo dei Brettii e degli Enotri a Cosenza, il chitarrista Giorgio Caporale offrirà al pubblico cosentino il concerto Luce residua - live experience. Patrocinato dal Comune di Cosenza e dall'Orchestra Sinfonica Bruzia, l’evento (gratuito) è uno spettacolo in cui la musica diventa installazione, in un susseguirsi di quadri emotivi che alternano introspezione, energia, poesia elettronica e paesaggi quasi cinematografici.

Partendo da quella che Caporale definisce “improvvisazione strutturale”, in cui loop, riverberi, delay e sistemi di modulazione non sono semplici effetti ma interlocutori alieni che influenzano il discorso musicale, il musicista intesse un dialogo continuo con lo strumento, generando atmosfere sempre nuove e irripetibili. La musica di Giorgio Caporale ha origine da paesaggi reali, ambienti fisici che permettono di percepire luci, ombre, silenzi, evocare memorie... in una parola: far vivere a chi ascolta un'esperienza sensoriale totale. Giorgio Caporale è un chitarrista calabrese, figlio d'arte, apprezzato per la sua versatilità, per la profonda sensibilità artistica e per la capacità di creare paesaggi sonori fortemente evocativi.

Nel suo percorso musicale ha accumulato nel tempo un variegato bagaglio, passando attraverso generi diversi, dal rock al blues al jazz, ma ciò che maggiormente colpisce di Giorgio Caporale è l'inclinazione alla ricerca e la costante sperimentazione unite alla capacità di esplorare sempre nuovi linguaggi. Numerose le sue partecipazioni a importanti festival musicali e le collaborazioni con poeti tra i quali Jack Hirschman, che fu uno dei più singolari protagonisti della controcultura americana, vicino alla Beat Generation e professore di Jim Morrison all'Università della California. Caporale è anche compositore e produttore musicale e ha scritto colonne sonore per documentari e film indipendenti. Ha da poco pubblicato l'album “Solo qui”, il live “Cordae - Suoni dal silenzio” e i singoli “The day after” e “Nour Night”.