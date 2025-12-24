Film in lingua originale, continua la rassegna ideata e promossa dall’Associazione culturale UNA che, per questi ultimi giorni del 2025, propone due appuntamenti da non perdere.

Il 26 dicembre prossimo, alle 19 nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico, sarà proiettata la pellicola “Una spiegazione per tutto”; per martedì 30 dicembre, sempre al Chiostro e sempre alle 19, il film in cartellone è “Un anno difficile”.

Gli appuntamenti in programma

Una spiegazione per tutto (2023, Magyarazat mindenre) è diretto da Gábor Reisz con Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Lilla Kizlinger. Al suo terzo lavoro cinematografico, il regista scandaglia i problemi dell’Ungheria orbaniana, raccontando la complessa e problematica posizione delle nuove generazioni del Paese. Vincitore del premio Orizzonti 2023 alla Mostra Cinematografica di Venezia e di due premi Hugo a Chicago (miglior film e sceneggiatura), il film scava a fondo nel rapporto tra verità e menzogna, nei riflessi distorti tra realtà e diceria, nelle proiezioni incrociate tra incomprensione, risentimento e nazionalismo. Un po’ di trama… Agli esami di maturità, il giovane Ábel Trems (Gáspár Adonyi-Walsh), incerto sul futuro e disinteressato allo studio, fa scena muta. Schiacciato dal padre e geloso del professore di storia, scatena un’esplosione mediatica a seguito del suo insuccesso, sconvolgendo la vita sua e dei suoi conoscenti…

Il 30 dicembre 2025 il film in lingua originale scelto dall’Associazione UNA è “Un anno difficile” (2023, Une année difficile) di Olivier Nakache e Éric Toledano con Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Grégoire Leprince-Ringuet. Nakache ed Toledano, i due registi di “Quasi amici” (2011), ritornano davanti alla macchina da presa con una commedia picaresca che attraversa l’attualità, le rivolte contro il riscaldamento globale, i problemi economici del quotidiano.

Un po’ di trama… Gli scapestrati Albert (Pio Marmaï) e Bruno (Jonathan Cohen), indebitati fino al collo, devono cercare di sbarcare il lunario con la loro sopraffina arte dello scrocco e s’imbattono nel collettivo ambientalista Objectif Terre, capitanato dalla bella idealista Cactus (Noémie Merlant): che l’engagement in questa organizzazione possa essere la svolta per le loro vite?…

Cinema in biblioteca

La rassegna dei film in lingua originale rientra nel progetto ‘Cinema in Biblioteca’ che vanta il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’iter progettuale è in collaborazione tra il Sistema Bibliotecario Lametino e l’Associazione culturale UNA che, puntualmente ormai da diversi anni, promuove con successo l’iniziativa della proiezione dei film stranieri in lingua originale. Una iniziativa unica nel suo genere che già in passato e anche per questa edizione, ha richiamato tanti appassionati cinefili da tutta la Calabria e anche da fuori regione.

Per sostenere l'associazione, è possibile tesserarsi prima della proiezione del film, arrivando in tempo utile per garantire le operazioni di sottoscrizione. La quota associativa che consente ai promotori della rassegna di affrontare i costi e garantire la visione di tutti i film in cartellone è di 20 euro.