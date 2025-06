Un grande tappeto di petali e colori. Potenzoni, frazione di Briatico, si prepara alla realizzazione della trentunesima edizione dell’Infiorata. Un appuntamento con la fede e con l’arte imperdibile che si concretizzerà domenica 22 giugno a partire dalle 15.30. L’ormai storica manifestazione, divenuta appuntamento fisso anche per i tanti visitatori che ogni anno fanno tappa nel paesino del Vibonese, viene tradizionalmente realizzata in occasione del Corpus domini.

L’Infiorata di Potenzoni

I lavori per la perfetta riuscita dell’evento partono mesi prima con la scelta dei disegni e materiali da realizzare. Tra sabato e domenica, quindi, gli infioratori – distinti nei rioni Agave, Glicine, Torre e Chiesa - procedono alla creazione dei tappeti usando petali e materiali vegetali.

L’infiorata, che mobilita l’intera frazione senza distinzione d’età, culmina con il passaggio del Santissimo sui tappeti floreali. Proprio nel momento della processione, infatti, è racchiuso il senso di una iniziativa che vuole testimoniare il desiderio della comunità di offrire a Dio le proprie fatiche. Quest’anno il tema sarà “Infiorata giubilare, la nostra speranza è in Cristo”.

L’organizzazione e l’associazione Potenzoni in fiore

La macchina organizzativa è curata dall’associazione Potenzoni in fiore, guidata dalla presidente Franca Artesi. Negli anni l’evento è cresciuto oltrepassando i confini regionali. A contribuire alla sua valorizzazione, anche la partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale. Nella scorsa primavera una delegazione di infioratori ha fatto tappa in Liguria per partecipare a Pietra Ligure alla Rassegna internazionale delle infiorate artistiche. Ha ricevuto apprezzamenti, inoltre, il Tricolore floreale realizzato per il 2 giugno a Vibo Valentia, in occasione della cerimonia istituzionale per la Festa della Repubblica. A testimonianza della rilevanza dell’evento nello scacchiere regionale e nazionale, l’edizione 2025 dell’Infiorata di Potenzoni godrà del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria.