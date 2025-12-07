Dal 10 dicembre al 6 gennaio il calendario propone un vero e proprio viaggio che coniuga scienza, filosofia, musica e impegno sociale: ecco tutti gli appuntamenti

La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta il ricco e articolato programma di eventi "Sotto le stelle di Natale 2025", curato dal Planetario Metropolitano "Pythagoras". Dal 10 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il calendario propone un vero e proprio viaggio che coniuga scienza, filosofia, musica e impegno sociale. L'iniziativa testimonia la volontà dell'Ente di valorizzare il ruolo del Planetario come centro nevralgico di divulgazione scientifica e di aggregazione culturale per l'intero territorio metropolitano.

Il percorso prende il via il 10 dicembre, alle ore 21:00, con un'inaugurazione all'insegna della filosofia e dell'astronomia: l'incontro "Comete, come te! Un viaggio tra le stelle, il Natale e la filosofia", tenuto dal professor Gianfranco Cordì.

Cuore del programma è la celebrazione del solstizio d'Inverno, il 19 dicembre alle ore 17:00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con l'incontro "Sol invictus: il solstizio d'inverno e la rinascita della luce" della professoressa Paola Radici Colace, arricchito da intermezzi musicali a cura del dottor Giuseppe Nicolò, e con la premiazione delle scuole calabresi distintesi in competizioni astronomiche.

Il 21 dicembre alle ore 21:00, al Planetario, "La notte più lunga, la musica più luminosa: un concerto di solidarietà per il solstizio d'inverno", a cura del "Trio Boccioni", con ricavato da offerte libere interamente devoluto in favore di Save The Children.

Le iniziative proseguono il 28 dicembre, alle ore 17:00, con una sessione di "Scienza sul campo" al Parco Verde di Salice, dove lo staff del planetario, con Rosario Borrello, Giuseppe Arcidiaco e Giuseppe Tripodi, guiderà il pubblico nell'osservazione celeste con "Natale sotto le stelle: il cielo al telescopio".

Il programma offre poi spunti di riflessione tra scienza e spiritualità: il 30 dicembre, alle ore 18:00, la dottoressa Maria Concetta Tringali terrà l'incontro "Sussurri cosmici: Natale con le onde gravitazionali”.



Il 5 gennaio, alle ore 16:30, nella sede del Planetario, "La Befana astronomica: stelle, quiz e tombola per un pomeriggio di divertimento" con Marica Canonico e Rosario Borrello.

Conclude il 6 gennaio alle ore 19.30, presso il Planetario Pythagoras, la professoressa Angela Misiano, nell'incontro con la Parrocchia di San Salvatore, con "Ordine celeste e gloria divina: un dialogo tra scienza e spiritualità".

«La cittadinanza – si legge nel comunicato – è invitata a partecipare numerosa a questo viaggio unico, che testimonia la volontà dell'Ente di offrire un Natale illuminato non solo dalle luci delle feste, ma anche dalla luce della conoscenza».