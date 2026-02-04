Una moglie dispersa e una coppia di amici che, proprio quel giorno, venerdì 13, scopre di aver vinto al superenalotto. È quanto porterà in scena Martina Colombari, insieme a Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia, al Teatro Troisi di Morano Calabro venerdì 6 febbraio alle ore 20.30.

Venerdì 13, questo il titolo dello spettacolo per la regia di Roberto Ciufoli, rientra nel cartellone del Pollino in Ribalta Festival, la rassegna organizzata dall'Allegra Ribalta con la direzione artistica di Alfredo De Luca, che continua a proporre spettacoli dall'alto valore artistico, portando sul territorio nomi di rilievo del panorama teatrale nazionale.

Giacomo e Alice hanno invitato a cena una coppia di amici. Lui, però, si presenta solo e completamente distrutto. Ha appena saputo che l’aereo sul quale viaggiava la moglie è precipitato in mare. In attesa di notizie, assieme al potenziale vedovo, per sapere se la moglie è o no tra i sopravvissuti, la coppia scopre di aver vinto il Superenalotto di quel venerdì 13. Da quel momento in poi l'imperativo sarà quello di non manifestare la propria gioia. Nel corso della movimentata serata si susseguiranno numerosi colpi di scena.

Insomma, ancora un appuntamento culturale significativo per il territorio, capace di coniugare qualità artistica e richiamo nazionale. Un’occasione imperdibile per il pubblico di Morano Calabro e dell’intera area del Pollino.