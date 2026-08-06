Piazza Monumento diventerà il palcoscenico dell'appuntamento "Accenti di Calabria - Il racconto, la voce e la passione. A coronamento di questa cornice, la serata vedrà poi un momento di grande entusiasmo con la presentazione ufficiale della squadra di Calcio a 11 e della squadra di Calcio a 5 dell'A.S.D. Atlético San Lucido

Nell'ambito della rassegna culturale "Luci... di Calabria" e del Memorial Dario Albanese, il 7 agosto 2026, alle ore 22, Piazza Monumento a San Lucido diventerà il palcoscenico dell'atteso appuntamento "Accenti di Calabria - Il racconto, la voce e la passione". Protagonisti assoluti della serata saranno due volti e voci d'eccellenza del giornalismo Rai: Francesco Repice e Antonio Lopez.

Due icone

Repice, vera e propria icona del giornalismo radiofonico italiano e celebre voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", è riconosciuto da tutti per il suo stile inconfondibile, la sua travolgente enfasi narrativa e la capacità straordinaria di far vivere le emozioni del grande calcio agli ascoltatori con ritmo e poesia.

Al suo fianco, Antonio Lopez porta la solida competenza e l'autorevolezza del servizio pubblico radiotelevisivo, offrendo uno sguardo acuto e profondo sul racconto sportivo e sociale. Entrambi i professionisti incarnano l'eccellenza della narrazione giornalistica, capace di intrecciare la cronaca sportiva con il forte legame identitario e le radici calabresi. Il loro intervento spazierà dal grande racconto del calcio alla passione per il territorio, offrendo al pubblico spunti di riflessione e aneddoti imperdibili.

Momento di sport

A coronamento di questa prestigiosa cornice, la serata vedrà poi un momento di grande entusiasmo per la comunità locale con la presentazione ufficiale della squadra di Calcio a 11 e della squadra di Calcio a 5 dell'A.S.D. Atlético San Lucido, un passaggio di testimone perfetto tra i valori del grande sport raccontato dai suoi maestri e la passione vissuta sul campo dal territorio.