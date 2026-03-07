Sabato 14 marzo il Teatro Politeama di Catanzaro ospiterà “Rock Helps Marina”, un grande evento musicale di beneficenza ideato dal Comune di Catanzaro.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà lunedì 9 marzo alle ore 12.00, presso lo Social Hub di Palazzo Fazzari, alla presenza degli organizzatori, degli assessori comunali e di alcuni dei musicisti coinvolti nell’iniziativa.

La serata nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività colpite dal ciclone Harry, attraverso la forza della musica e la solidarietà della comunità artistica cittadina.

La direzione artistica dell’evento è affidata al maestro Emanuele Russo, che ha coinvolto 11 formazioni musicali del territorio, pronte ad alternarsi gratuitamente sul palco del Politeama per dare vita a una lunga serata all’insegna del rock, della condivisione e dell’impegno civile.

Ad esibirsi saranno:

Paul Costyn and Peppe Sanzi Band

Meat For Dogs

Skelters

Mantra 3

Bruno & The Souldiers

Sharada

Nera Luce

Le Hibou

4°Brix

Moribiondi Crew

Gray

Tutte le band e le maestranze coinvolte parteciperanno gratuitamente, contribuendo con il proprio lavoro e il proprio talento alla riuscita dell’iniziativa e permettendo di destinare il maggior numero possibile di fondi alle realtà colpite dal ciclone.

Per la realizzazione della manifestazione saranno inoltre messi a disposizione diversi servizi a titolo gratuito: il service audio e luci sarà curato dall’operatore Kalisfera di Gregorio Fera; il materiale di comunicazione (locandine 3x6 e locandine A4) sarà fornito dall’operatore Informa S.r.l.; la Fondazione Politeama metterà a disposizione il teatro e il proprio know-how organizzativo, contribuendo in maniera determinante alla realizzazione dello spettacolo.

I biglietti saranno disponibili da lunedì 9 marzo presso il botteghino del Teatro Politeama e sul circuito online del teatro. Prezzi: biglietto intero 12 euro, ridotto bambini (6–10 anni) 7 euro, bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.

«Con “Rock Helps Marina” la musica diventa uno strumento di solidarietà concreta. Ringraziamo di cuore i musicisti, le maestranze e tutti coloro che hanno scelto di partecipare gratuitamente a questa iniziativa, dimostrando grande sensibilità e spirito di comunità. Sarà una serata importante non solo per raccogliere fondi a sostegno delle attività colpite dal ciclone Harry, ma anche per testimoniare la vicinanza della città e delle sue istituzioni», dichiarano congiuntamente l’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi, l’assessora alle Attività economiche Giuliana Furrer e l’assessore al Turismo Vincenzo Costantino.