Volge al termine la dodicesima edizione della Festa del Fungo di Serra San Bruno, che anche quest’anno ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico e un entusiasmo diffuso tra cittadini e visitatori arrivati anche da fuori regione.

Nel centro storico si respira un’aria vivace, tra stand dedicati ai funghi, alle castagne e ai prodotti tipici locali, che raccontano la ricchezza gastronomica e artigianale del luogo.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Serra San Bruno con il supporto del GAL Terre Vibonesi, dell’Amministrazione comunale e del Parco Naturale Regionale delle Serre, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni e dell’economia locale.

Grande soddisfazione da parte del commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre, Alfonso Grillo, e del sindaco Alfredo Barillari.

Entrambi hanno più volte sottolineato come la Festa del Fungo rappresenti «un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni e territorio», capace di generare economia e turismo in un periodo dell’anno tradizionalmente legato alle produzioni locali.

Si conclude con grande successo la Festa del Fungo di Serra San Bruno. Due weekend all’insegna dei sapori, della musica e della tradizione che hanno richiamato centinaia di visitatori nel cuore delle Serre vibonesi.

Il programma di oggi prevede, oltre alle degustazioni di piatti tipici a base di funghi e castagne, anche momenti di musica e intrattenimento per tutte le età. L’evento clou della sarà l’attesa esibizione di Cecè Barretta, in programma alle ore 20:30, che porterà sul palco della Festa del Fungo la sua energia e il suo repertorio di musica popolare calabrese.

Tra luci, profumi e suoni, Serra San Bruno si prepara dunque a salutare questa edizione della Festa del Fungo con un bilancio ampiamente positivo. La risposta del pubblico, l’organizzazione curata e la qualità delle proposte gastronomiche e culturali confermano la manifestazione come una delle più riuscite e identitarie della Calabria interna.