Si apre ufficialmente il conto alla rovescia per la 60ª edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Regione Calabria, pronto a tornare protagonista dal 17 al 27 settembre con un calendario ricco di appuntamenti tra musica, cultura, arte e spettacolo.

Organizzata dal Comune di Rende con la direzione artistica affidata ad Alfredo De Luca, la manifestazione rappresenta da decenni un punto di riferimento per il panorama culturale del Sud Italia. Un’edizione storica, quella del 2025, che segna il traguardo dei sessant’anni e che promette di celebrare al meglio la lunga tradizione della kermesse, coinvolgendo l’intero territorio cittadino attraverso una programmazione itinerante.

Ad inaugurare il festival, mercoledì 17 settembre, sarà Noemi, tra le voci femminili più apprezzate del panorama musicale italiano. La cantautrice romana, reduce dai recenti successi estivi e dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà sul palco allestito in Via Rossini, nel cuore pulsante della nuova Rende. Un evento attesissimo che darà ufficialmente il via alla settimana di celebrazioni artistiche.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo si segnala anche l’atteso ritorno nel centro storico: venerdì 19 settembre, in Piazza degli Eroi, salirà sul palco Pablo Reyes, artista internazionale legato al progetto Gipsy Kings, con un omaggio musicale a Domenico Modugno, figura emblematica della musica italiana.

L’amministrazione comunale ha tracciato sin da subito una linea chiara sulla direzione culturale della rassegna, puntando su una proposta variegata e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e promuovere il patrimonio artistico e identitario della città.

Con il Settembre Rendese 2025 prende così forma un programma che, tra concerti, spettacoli, incontri e installazioni artistiche, si candida ancora una volta a essere uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale calabrese e meridionale.