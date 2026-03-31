Sarà la voce raffinata di Simona Molinari, venerdì 10 aprile alle ore 21, a chiudere la stagione artistica del Teatro Politeama di Catanzaro, ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce, offrendo al pubblico una serata musicale intensa, elegante e dai profondi contenuti. “La Donna è Mobile” è il nuovo progetto musicale e teatrale della cantautrice, uno spettacolo coinvolgente che indaga l’universo femminile attraverso la musica e le sue infinite metamorfosi. Scritto insieme a Simona Orlando, il lavoro prende ispirazione dall’iconica aria del Rigoletto, trasformando il titolo in un simbolo della versatilità, della forza e della libertà espressiva delle donne, non solo interpreti, ma anche autrici e narratrici di emozioni.



Cantautrice pop-jazz tra le più apprezzate della scena contemporanea, vincitrice di due Targhe Tenco, Simona Molinari ha costruito negli anni un percorso di grande versatilità e profondità artistica, collaborando con artisti di fama mondiale come Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli e Ornella Vanoni, e portando la sua musica sui palcoscenici più prestigiosi fino ai celebri Blue Note di New York e Tokyo. Tanti i brani di successo, dall’esordio di “Egocentrica”, passando per “Forse” e ancora “In cerca di te” e “La felicità”, in coppia con Peter Cincotti. Con il nuovo progetto, la cantante ha confermato il proprio talento nell’attraversare generi diversi mantenendo sempre una sua identità, intrecciando ricerca musicale con una spiccata sensibilità verso il racconto e l’interpretazione.



Sul palco, accanto all’artista, salirà una band tutta al femminile composta da Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale. Insieme per dare vita a un repertorio trasversale: dall’opera lirica alle sonorità contemporanee, passando per l’eleganza di Lucio Dalla e le suggestioni intense di Milly, fino ad arrivare all’energia di Billie Eilish. Un crescendo emotivo capace di alternare leggerezza e profondità, ricreando uno spazio di espressione autentica dell’identità femminile. “La Donna è Mobile” vuole essere anche un omaggio potente a tutte le donne “mobili”, spesso considerate scomode e poco raccontate: donne che hanno avuto il coraggio di lottare e osare, contribuendo, con una staffetta silenziosa ma determinante, a rendere possibile la voce artistica delle donne di oggi.

