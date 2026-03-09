La South Italy Fashion Week si prepara a celebrare un traguardo speciale: dal 27 aprile al 3 maggio 2026, l’appuntamento festeggia i suoi primi dieci anni di sfilate e innovazione. Prodotta dalla sinergia tra Moema Academy e Big Digital Eye, la manifestazione è un progetto culturale di ampio respiro internazionale che opera sotto la direzione artistica di Giada Falcone e quella tecnica organizzativa di Pier Luigi Sposato. Il prestigio istituzionale dell'evento si consolida ulteriormente attraverso la collaborazione attiva con Confartigianato Imprese Calabria, un’intesa strategica che sancisce ufficialmente la presenza della South Italy Fashion Week all'interno del calendario di Confartigianato Moda Nazionale.

Questa decima edizione – si legge nella nota stampa - avrà un palcoscenico d’eccezione: il Castello Svevo di Cosenza, un’architettura millenaria pronta a trasformarsi in un teatro dove il sogno si fa realtà ad ogni passo. La scelta del Castello segue il solco tracciato nelle passate edizioni che hanno visto la moda dialogare con i luoghi più iconici della città, come la Cattedrale o il Teatro Rendano, trasformando il patrimonio storico in passerelle di arte contemporanea. Il cuore dell'evento ruoterà attorno al tema “Hanami”, ispirato al rituale giapponese della contemplazione della fioritura. Sarà un percorso poetico attraverso le quattro stagioni, interpretate da performance artistiche e installazioni visive capaci di fondere il tempo con la metamorfosi della bellezza. In questo contesto, le allieve della Moema Academy saranno protagoniste assolute.



Arricchisce la programmazione – conclude la nota - la prima edizione di “Aeterna Fashion Film Festival”, un unicum nel Sud Italia e nel panorama nazionale, dedicata al dialogo tra cinema, moda e linguaggi audiovisivi contemporanei. In otto giornate di appuntamenti e sperimentazione, la South Italy Fashion Week 2026 continua a valorizzare il talento e il territorio, dimostrando come sia possibile produrre eccellenza e bellezza con uno sguardo aperto sul mondo.