I Subsonica annunciano “Terre Rare 96-26”, il tour che li vedrà protagonisti nei principali festival estivi italiani a partire dal 26 giugno. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12.00 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e nei punti vendita autorizzati Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Tra le date in calendario anche quella del 1° agosto a Camigliatello.

La tournée estiva farà seguito a “Cieli su Torino 96-26”, quattro concerti speciali già sold out in programma il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile, con cui la band celebrerà il trentennale di carriera, e all’uscita dell’undicesimo album in studio, “Terre Rare”, prevista per il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy (già disponibile in preorder).

“Terre Rare” è l’album del viaggio e dell’apertura sonora verso nuove geografie, reali e immaginarie. Un percorso che attraversa il tempo – passato e presente – tra ferite e sogni, ombre e spiragli di umanità. Le “terre rare” esplorate dai Subsonica si popolano di suoni nuovi, più organici rispetto al passato, e di strumenti raccolti durante un viaggio compiuto dalla band sull’altra sponda del Mediterraneo.

“Cieli su Torino 96-26” non rappresenta soltanto il ritorno alla dimensione live. Ogni biglietto consentirà infatti l’accesso a una mostra antologica allestita nel Duomo delle OGR, interamente dedicata alla storia del gruppo: fotografie, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e materiali d’archivio. Al termine di ciascun concerto, inoltre, i Subsonica si alterneranno in consolle per uno speciale dj set.

Anche la città di Torino e la Regione Piemonte, grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste Entertainment, saranno protagoniste delle celebrazioni del trentennale con un calendario di iniziative diffuse: mostre, eventi e percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, in un abbraccio reciproco tra la band e la città che ne ha segnato la storia.