L’evento sostiene il progetto We will make your dream come true che permette di realizzare i sogni dei bimbi ricoverati. I ragazzi porteranno sul palco la commedia di De Filippo “Uomo e galantuomo”

Una serata di teatro, impegno civile e solidarietà: è questo il cuore dell’iniziativa promossa dalla Camera penale di Catanzaro e dall’associazione A.c.s.a.&ste ets, in collaborazione con l’Istituto penitenziario minorile di Catanzaro.

Il prossimo 7 giugno, al Teatro Comunale di Catanzaro, andrà in scena la commedia di Eduardo De Filippo “Uomo e galantuomo”, interpretata dai giovani detenuti dell’Ipm.

L’evento nasce da una proposta spontanea degli stessi ragazzi, desiderosi di contribuire concretamente a una causa importante: sostenere il progetto “We Will Make Your Dream Come True” che da anni permette di realizzare i sogni di tanti piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”.

Un progetto che trova sempre il sostegno del commissario straordinario dell’Aou, la dottoressa Simona Carbone.

Un gesto carico di significato che, scrivono gli organizzatori, «testimonia la forza dei percorsi di rieducazione attraverso la cultura e il valore della responsabilità sociale anche in contesti difficili. Il progetto rappresenta infatti un’opportunità concreta per abbattere stereotipi e distanze, mostrando come l’impegno, la creatività e la volontà di riscatto possano generare bellezza e utilità».

«È il segno di un cammino possibile: quello della rieducazione attraverso l’arte, dove le parole, i gesti e il lavoro collettivo diventano strumenti di crescita e responsabilità. È anche un modo per sfidare i pregiudizi, per mostrare che anche nei contesti più difficili possono germogliare umanità, consapevolezza e generosità.

Per rendere possibile tutto questo, c’è bisogno del sostegno di tutti», evidenziano i promotori.

Gli organizzatori lanciano un appello a istituzioni, associazioni, cittadini: aiutare a coprire le spese vive dell’evento per fare in modo che ogni singolo euro del biglietto vada a chi ne ha davvero bisogno.

«È molto più di uno spettacolo: è una chiamata alla solidarietà, un invito a credere che la giustizia possa essere anche riparativa, umana, condivisa», conclude la nota stampa.