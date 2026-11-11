La sesta edizione della rassegna è in programma il 14 e 15 novembre dalle ore 17. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione attraverso Calabria Straordinaria punta a promuovere il vino e il turismo locale

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Nicotera si prepara ad accogliere la sesta edizione de “La DiVin Nicotera”, la rassegna dedicata alle produzioni vinicole calabresi che tornerà ad animare piazza Garibaldi sabato 14 e domenica 15 novembre. Due giornate all'insegna della valorizzazione delle eccellenze enologiche regionali, con degustazioni e la partecipazione delle case vinicole del territorio. L'appuntamento è fissato, in entrambe le giornate, a partire dalle ore 17.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, si propone di promuovere la cultura del vino e le produzioni regionali, offrendo al tempo stesso un'occasione di incontro e di richiamo turistico per il centro cittadino.

Il sostegno della Regione e le dichiarazioni degli amministratori

Il sindaco Giuseppe Marasco e l'assessore comunale al Turismo Antonio Francesco La Malfa esprimono soddisfazione per il ritorno dell'iniziativa e rivolgono un ringraziamento all'assessorato regionale al Turismo, guidato da Giovanni Calabrese, per il sostegno economico garantito attraverso il bando Calabria Straordinaria, con risorse del POC 2014-2020, azione 6.8.3.

«Un ringraziamento fondamentale all'Assessorato Regionale: grazie a questo supporto possiamo continuare a promuovere e valorizzare al meglio le eccellenze enologiche e turistiche del nostro territorio», dichiara La Malfa.

Sottolinea il percorso di crescita della manifestazione anche Robertino Massara, assessore comunale e primo organizzatore dell'evento: «È una grandissima emozione vedere questa kermesse crescere e consolidarsi anno dopo anno. Questa continuità premia un grande lavoro di squadra e conferma Nicotera come punto di riferimento per la promozione regionale».

Il contributo dei volontari

Un riconoscimento particolare viene rivolto dall'amministrazione comunale ai volontari che collaborano all'organizzazione della rassegna, mettendo a disposizione tempo e impegno per la riuscita dell'iniziativa.

Il loro contributo, sottolineano gli organizzatori, rappresenta un elemento fondamentale per garantire la continuità di una manifestazione che punta a coniugare promozione turistica, tradizioni locali e valorizzazione dei vini calabresi.

L'appuntamento è dunque per sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle ore 17, in piazza Garibaldi a Nicotera.