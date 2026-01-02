Le iniziative sono promosse dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte. Ad arricchire il programma: tombolate, laboratori e lezioni di danza

A Reggio Calabria tante iniziative anche per il 2026 nell’ambito del programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition” organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – aps”, e sostenuta dall’Avviso “Natale nel quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria.

La manifestazione che dallo scorso 8 dicembre 2025 sta animando l’ex V circoscrizione Gebbione, Stadio, Rione Ferrovieri Pescatori con tante iniziative di spettacolo, artistiche e ricreative coinvolgendo la cittadinanza e le realtà associative e istituzionali del territorio, si concluderà in questi giorni con attività ed eventi dedicati a grandi e piccini.

Il calendario

3 gennaio – ore 16,30. Piazza Leopoldo Trieste “Parco Giochi diffuso”. Spettacolo di magia e giocoleria con Mago Mefai della compagnia “Giocolereggio” e animazione per bambini. Iniziativa in collaborazione con il comitato di quartiere “Ferrovieri Pescatori”.

4 gennaio – ore 10. Parco lineare sud. Trekking urbano alla scoperta di miti e leggende della città di Reggio Calabria in un itinerario a piedi creato appositamente dall’associazione “Il Giardino di Morgana”.

4 gennaio – ore 18. Palestra Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”. Tombolata natalizia animata a cura dell’associazione “Nonni in gamba”.

Il 5 gennaio è previsto il recupero della manifestazione programmata a dicembre sul Viale Aldo Moro. L’iniziativa con una nuova denominazione: “Aspettando la befana: il viale Aldo Moro tra luci e magie” prevede iniziative di animazione territoriale con spettacoli, enogastronomia e shopping con l’apertura straordinaria degli esercizi commerciali fino alle ore 22:00.

Programma dell'evento:

dalle 16:00 alle 18:00 animazione per bambini a cura dell'ass. Lelefante con intrattenimento di mascotte Disney e gonfiabili;

dalle 17:00 alle 18.30 lezioni di fitness e total body a cura dell'ass. Technofitness palestre. Esibizioni di ballo liscio e tango argentino a cura delle ass. Pretty Woman e Athletic center. Spettacoli di Folklore con l' ass. Bailando;

dalle 18:00 alle 22:00 Musica e dj set con Domy Sax dj;

Lato nord: Revival anni '80: con musica dal vivo, balli sociali ed intrattenimento a cura di Missione Evento e il gioco "Affari tuoi" presentato da Antony Doc.

Lato sud: animazione, dj set e balli sociali con l'artista Ugo Gurnari con Ugorilla eventi.

Esposizione di prodotti vintage e manufatti artigianali.

Esposizione di auto e vespe d'epoca a cura delle ass. Aremes e Vespa club e Club Fiat 500

Street food ed eventi gastronomici con degustazione di prodotti tipici presso le attività presenti sul viale Aldo Moro.

L’iniziativa è promossa dal comitato di quartiere Stadio Sud-Gebbione con la presidente Barbara Lombardo, il team organizzativo Pietro Logoteta, Antonio Cuzzocrea, Giuseppe Caridi e Loredana Azzarelli, dai commercianti con la portavoce Stefania D'Amico, dalle associazioni del territorio.

Proseguono, inoltre fino al 6 gennaio, le attività di completamento dei murales artistici del “parco giochi diffuso” di via Antonino Meduri e di via Ragusa nel rione Ferrovieri - Pescatori. Il laboratorio promosso dal comitato di quartiere “Ferrovieri - Pescatori” e dal Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” coinvolge gli studenti del liceo e gli abitanti del quartiere in attività di riqualificazione urbana con interventi di abbellimento e produzione artistica nell’aree individuate e destinate alla fruibilità dei più piccoli.