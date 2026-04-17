Il progetto, promosso dall’Accademia dei Caccuriani e da Sabir, è entrato ormai in una fase cruciale: troupe e autori sono al lavoro tra i vicoli e i monumenti dei tre comuni per realizzare una serie di clip e reportage

Proseguono a ritmo serrato le attività sul campo del progetto "Terre dei Tre Borghi", l'ambizioso piano di rigenerazione culturale che vede protagonisti i comuni di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina, in provincia di Crotone. Non si tratta di una semplice operazione di marketing territoriale, ma di una complessa architettura multimediale che punta a custodire l'identità storica delle comunità in un asset strategico per il futuro.

Il progetto, promosso dall’Accademia dei Caccuriani e Sabir, è entrato ormai in una fase cruciale. Gli interventi, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR (NextGenerationEU), si concentrano sulla Linea B dedicata alla rigenerazione dei borghi storici. L'obiettivo dichiarato è prezioso: tradurre le peculiarità secolari di questi luoghi nel linguaggio della modernità.

Si chiama "Terre dei Tre Borghi" il progetto che ha preso il via per raccontare e valorizzare il territorio di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina. L'iniziativa, promossa dall'Accademia dei Caccuriani e da Sabir, è sostenuta con fondi dell'Unione Europea

In queste settimane, troupe e autori sono al lavoro tra i vicoli e le fortezze dei tre comuni per realizzare una serie di documentari e reportage. Il cuore dell'operazione non è solo la valorizzazione monumentale, ma il racconto delle storie umane: interviste intime e riprese inedite che comporranno una guida multimediale d’avanguardia.

La strategia di comunicazione si muove su un doppio binario: da un lato la televisione tradizionale, dall'altro una presenza sui social network. Le pagine ufficiali di "Terre dei Tre Borghi" su Instagram e Facebook sono già attive, alimentando una narrazione quotidiana fatta di post evocativi e video-racconti che puntano a intercettare il "turista esperienziale", colui che cerca l'anima profonda di un luogo prima ancora della sua estetica.

"Terre dei Tre Borghi" rappresenta inoltre un veicolo per far conoscere le ricadute derivanti dall'impiego del fondi del Pnrr nel Crotonese. Grazie alle azioni attivate, le imprese del territorio sono state rese eleggibili al bando nazionale collegato alla misura PNRR “Attrattività dei borghi”, finalizzato al finanziamento di iniziative imprenditoriali in ambito culturale, creativo e turistico. Nell’ambito di tale opportunità, sono state finanziate circa dieci nuove imprese locali, che hanno beneficiato di contributi fino al 90% a fondo perduto.