Dal 16 al 20 gennaio al Quartiere fieristico di Rimini, la Calabria sarà presente alla 47ª edizione con 23 imprese dei settori pasticceria, pizzeria, panificati e beverage. Uno stand di 250 mq, grandi maestri del food e un fitto programma di eventi per valorizzare produzioni, territori e nuove opportunità di mercato

Ventitré aziende calabresi del settore agroalimentare, ed in particolare dei settori della pasticceria, pizzeria, panificati e beverage, rappresenteranno la Regione Calabria alla 47ª edizione di Sigep World, l’evento di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice nelle specialità Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza,

Appuntamento al Quartiere fieristico di Rimini, dal 16 al 20 gennaio 2026.

«La presenza della Calabria a Sigep World è una scelta strategica che punta a valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari nei contesti fieristici più qualificati a livello nazionale e internazionale», dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. «Portiamo a Rimini – aggiunge l’Assessore – non solo prodotti di altissima qualità, ma anche storie di imprese, professionalità e territori che rendono la Calabria sempre più competitiva e attrattiva».

Nell’occasione, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, con il supporto operativo di Arsac, ha allestito uno spazio espositivo originale e attrattivo esteso su 250 mq con il brand Calabria Straordinaria. Al centro dello stand uno spazio dedicato alle attività di animazione e promozione dei comparti con due postazioni speculari: una allestita come bar, pasticceria e caffetteria e l’altra dedicata alla pizzeria e ai lievitati gastronomici.

«Abbiamo costruito uno spazio che racconta la Calabria attraverso innovazione, tradizione e talento dei suoi interpreti migliori», afferma il direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri. «Un luogo pensato per favorire relazioni, scambi professionali e nuove opportunità di mercato per le imprese calabresi».

Ospiti d’eccellenza saranno il maestro della pasticceria italiana Iginio Massari e il maestro pizzaiolo Franco Pepe, entrambi riconosciuti dalla Repubblica Italiana come Maestri dell’Arte della Cucina Italiana.

Saranno ospiti nei cinque giorni anche maestri pasticceri e gelatieri calabresi che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, quali Eugenio Morrone, Francesco Mastroianni, Vincenzo Pennestrì, Rocco Scutellà, Damiano e Valentino Rizzo, professionisti dell’Associazione Apei – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana.

Sarà molto ricco e gustoso il palinsesto di attività di promozione che vedrà alternarsi tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00, professionisti di spicco come il maestro gelatiere Alberto Vitaro, il pastry chef e food innovator Paolo Caridi, i maestri pasticceri Massimiliano Tagliaferri, Luigi Franco, Salvatore Ravese e Angelo Musolino con i maestri pasticceri dell’associazione Compait Fabio Taverna e Marco Carelli; i maestri pizzaioli Daniele Campana, Fabio Panzini, Lorenzo Fortuna, Daniele Aiello e Francesco Matellicani con il Movimento Pizzaioli Italiani che si esibiranno in uno show di pizza acrobatica.

A chiudere i ricchi palinsesti sarà l’arte della Mixology della lady chef e bartender Francesca Mannis.

Ad accogliere e accompagnare espositori ed ospiti saranno presenti, insieme all’Assessore Gianluca Gallo, la dirigente regionale del settore Promozione Saveria Cristiano e il Direttore Generale ARSAC Fulvia Caligiuri.

Il maestro pizzaiolo Franco Pepe, il 17 gennaio alle ore 15.30, sarà protagonista di un talk condotto dal giornalista e scrittore Massimo Tigani Sava, alla presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Prima di Sigep World, il 14 e 15 gennaio, la Regione Calabria approderà per la prima volta al “Marca”, l’evento di riferimento per la Marca del Distributore (Mdd) in Italia.

Saranno presenti 36 aziende calabresi nello spazio espositivo di 210 mq allestito con il brand Calabria Straordinaria.

«La partecipazione anche a Marca completa una strategia di promozione integrata che guarda con attenzione ai mercati, alla distribuzione organizzata e alle nuove opportunità commerciali», conclude l’Assessore Gianluca Gallo.