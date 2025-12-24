Il maestro pasticcere ha raccontato ai microfoni di Buongiorno in Calabria il connubio tra innovazione e radici, offrendo un "dolce benvenuto" ai viaggiatori dell’aeroporto di Lamezia

La pasticceria intesa non solo come mestiere, ma come vera e propria forma d’arte in grado di farsi ambasciatrice di un territorio. È questo il messaggio emerso durante l’ultima puntata di "Buongiorno in Calabria", il format targato LaC Tv in onda dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme. Ospite d'eccezione del conduttore Massimo Clausi e di Giada Carino è stato il maestro pasticcere calabrese Marco Macrì.

Al centro del colloquio, la visione di un professionista che ha saputo trasformare una passione innata in un percorso di costante ricerca. Per Macrì, la chiave del successo risiede nel delicato equilibrio tra capacità d’esecuzione e slancio creativo: una formula che permette di sfornare prodotti di elevata qualità capaci di guardare al futuro senza mai recidere il legame con le proprie radici. «La pasticceria è un'arte dove la tecnica deve servire l'immaginazione», ha spiegato il maestro, sottolineando come l'identità calabrese sia il cuore pulsante di ogni sua creazione.

Il successo dello ‘Ndujattone

Simbolo di questa filosofia è senza dubbio lo ‘Ndujattone, l’ormai celebre panettone artigianale impreziosito da gocce di ‘nduja. Una scommessa audace che ha saputo scardinare i pregiudizi, ottenendo un successo di critica e di pubblico che riempie d'orgoglio il maestro. Il riscontro ottenuto dallo ‘Ndujattone è stato lo stimolo fondamentale per proseguire nell’opera di sperimentazione, ribadendo come anche un ingrediente iconico e piccante possa trovare una sua armonia nel mondo dei grandi lievitati. Un prodotto, lo ‘Ndujattone, che si unisce a tante altre lavorazioni realizzate con prelibate materie prime calabresi.

Un benvenuto dal sapore calabrese

La location del programma tv, l’aeroporto di Lamezia Terme, ha aggiunto un valore simbolico all'incontro. La partecipazione al format ha infatti permesso a Marco Macrì di condividere la propria arte direttamente con i passeggeri in transito.

In un’atmosfera di condivisione, i panettoni del maestro sono diventati un insolito e graditissimo biglietto da visita gastronomico: un modo per offrire ai turisti e ai calabresi di rientro un caloroso "benvenuto a casa" attraverso i profumi e i sapori autentici della nostra terra.

LaC Tv: megafono delle eccellenze calabresi

L'ospitata di Marco Macrì si inserisce in un solco ben tracciato dal network LaC, che si conferma ancora una volta punto di riferimento nel dare voce agli imprenditori e alle eccellenze del territorio. La scelta di trasmettere da un luogo di confine e di accoglienza come l’aeroporto non è casuale: il gruppo editoriale Diemmecom porta avanti con slancio e dedizione un racconto della Calabria che non si arrende, che lavora, produce e sa rimboccarsi le maniche. Un'operazione comunicativa che dà spazio a chi, con coraggio e creatività, investe nella propria terra, trasformando la passione in economia reale e l'identità locale in un valore globale. Un impegno quotidiano per narrare una regione dinamica, capace di innovare partendo dalla propria storia.