La chef e direttore generale del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna premiata dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs a Verona. Un prestigioso riconoscimento che valorizza la sua visione della cucina, tra creatività, ricerca e identità territoriale

Francesca Mannis, chef e direttrice generale del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, ha ricevuto il titolo di Maître Rôtisseur del Bailliage d'Italie della Chaîne des Rôtisseurs, una delle più antiche e prestigiose associazioni gastronomiche internazionali.

Una realtà dalla storia secolare, le cui origini affondano nella Francia medievale, alla corte dei re di Francia, dove nacque la corporazione dei rôtisseurs, i professionisti specializzati nell'arte della cottura degli arrosti. Una tradizione che, attraversando i secoli, ha dato vita a una confraternita internazionale che riunisce professionisti e appassionati accomunati dalla cultura gastronomica, dalla ricerca della qualità e dalla valorizzazione dell'eccellenza in cucina.

Il prestigio della Chaîne è legato anche ai grandi protagonisti della gastronomia internazionale che ne hanno fatto parte. Tra questi Paul Bocuse, maestro indiscusso della cucina francese e figura che ha segnato profondamente la storia della gastronomia contemporanea, considerato per la Francia ciò che Gualtiero Marchesi ha rappresentato per la cucina italiana.

L'intronizzazione della Chef si è svolta a Verona, nell'ambito di un appuntamento internazionale dedicato alla cultura gastronomica e alla valorizzazione delle professionalità del settore. La cerimonia, ospitata nella Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, ha segnato una tappa importante nel percorso professionale della chef calabrese.

Un riconoscimento che trova una particolare sintonia nella filosofia gastronomica del Riva, dove la cucina nasce dall'incontro tra la grande tradizione italiana e quella francese. Due culture che dialogano attraverso tecnica, estetica, creatività e rispetto per le materie prime, dando vita a una proposta contemporanea aperta alla sperimentazione, ma profondamente legata alla propria identità. Al Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, questo approccio si esprime attraverso una particolare attenzione al pesce, alla ricerca e alla valorizzazione delle eccellenze calabresi, interpretando la gastronomia come un'esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.

«Ricevere questo riconoscimento rappresenta per me un'emozione e uno stimolo a continuare a crescere. Credo in una cucina priva di vincoli e limiti, capace di raccontare una storia, trasmettere emozioni e valorizzare il territorio attraverso la rigorosa qualità delle materie prime e la creatività. È con questa visione e con la passione di sempre che guardo ai nuovi traguardi, consapevole che ogni risultato nasce anche dal lavoro e dalla dedizione di tutta la squadra», ha dichiarato la Chef.

Un traguardo che porta l'attenzione su una realtà calabrese capace di dialogare con la grande cultura gastronomica internazionale, senza perdere il legame con le proprie radici. Per Francesca Mannis, il titolo di Maître Rôtisseur rappresenta non soltanto un importante riconoscimento professionale, ma anche un nuovo stimolo a proseguire un percorso in cui la tradizione incontra l'innovazione e la cucina diventa espressione di cultura, identità e condivisione.