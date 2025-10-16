Ecco la lista dei migliori gelatieri calabresi che accedono alla seconda Semifinale italiana di Gelato festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Il 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato University a Bologna si terrà infatti l’evento di selezione a cui parteciperanno i 74 artigiani che hanno superato due anni di selezioni ed eventi che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti. I gelatieri calabresi che hanno diritto alla semifinale sono (in ordine alfabetico):

Catanzaro

del Bar Centrale a Catanzaro con il gusto “Finocchietto Selvatico”; Descrizione: gelato al finocchietto selvatico, variegato con salsa di liquirizia caramellata, finocchietto selvatico e praline di cioccolato fondente con all’interno una lacrima di liquore alla liquirizia. Ivan Procopio della Gelateria Amedeo a Catanzaro con il gusto “Bahamas”; Descrizione: sorbetto al mango Alphonso con cocco ed una nota di vodka.

Cosenza

(CS) con il gusto “Delizia di Sibari”; Descrizione: gelato alla liquirizia variegato con il succo e la polpa di clementine e il frutto intero caramellato, arricchito da una granella di cioccolato fondente. Assunta Vuono della gelateria Caffè Boutique a Corigliano (CS) con il gusto “Regolizia d’Arancia”; Descrizione: gelato alla radice di liquirizia in infusione con una salsa d’arancia amara e miele d’agrumi.

Reggio Calabria

i (RC) con il gusto “Vinotto”; Descrizione: sorbetto al vino rosato con infusione di bergamotto e sciroppo di petali di rosa. Carmelo Lopez della gelateria Palma d’Oro a Bagnara Calabra (RC) con il gusto “Gelato al Pane di Pellegrina”; Descrizione: gelato al pane di Pellegrina con miele di castagno della Costa Viola e crumble croccante.

I 74 gelatieri in gara a Bologna hanno superato le selezioni locali svoltesi nel 2023, 2024 e 2025 e concorrono a far parte della rosa di 8 vincitori che accederanno alla Finale Italiana di Gelato Festival world masters in programma nel 2026 a Sigep 2026, la Fiera internazionale di Gelateria, pasticceria, pizzeria e panificazione che si svolge a Rimini.

Le regioni con più gelatieri in lizza al momento sono la Campania (15) e la Sicilia (13), seguono Calabria (7), Emilia-Romagna (7), Lazio (6), Sardegna (6), Piemonte (5), Lombardia (3), Liguria (2), Valle D’Aosta (2), Veneto (2), Puglia (1), Toscana (1), Trentino Alto Adige (1) e Umbria (1).