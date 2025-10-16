Il 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato University a Bologna si terrà l’evento di selezione con protagonisti 74 artigiani. Ecco chi rappresenterà la nostra regione
Ecco la lista dei migliori gelatieri calabresi che accedono alla seconda Semifinale italiana di Gelato festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Il 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato University a Bologna si terrà infatti l’evento di selezione a cui parteciperanno i 74 artigiani che hanno superato due anni di selezioni ed eventi che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti. I gelatieri calabresi che hanno diritto alla semifinale sono (in ordine alfabetico):
Catanzaro
- Gianfranco Callipo del Bar Centrale a Catanzaro con il gusto “Finocchietto Selvatico”; Descrizione: gelato al finocchietto selvatico, variegato con salsa di liquirizia caramellata, finocchietto selvatico e praline di cioccolato fondente con all’interno una lacrima di liquore alla liquirizia.
- Ivan Procopio della Gelateria Amedeo a Catanzaro con il gusto “Bahamas”; Descrizione: sorbetto al mango Alphonso con cocco ed una nota di vodka.
Cosenza
- Alex Capani della Gelateria Capani a Rossano Stazione (CS) con il gusto “Fichi a Crocetta, Noci e Cioccolato Fondente”; Descrizione: gelato ai fichi a crocetta con noci e scaglie di cioccolato fondente.
- Lorenzo Cofone della Gelateria Re Italo a Rossano (CS) con il gusto “Delizia di Sibari”; Descrizione: gelato alla liquirizia variegato con il succo e la polpa di clementine e il frutto intero caramellato, arricchito da una granella di cioccolato fondente.
- Assunta Vuono della gelateria Caffè Boutique a Corigliano (CS) con il gusto “Regolizia d’Arancia”; Descrizione: gelato alla radice di liquirizia in infusione con una salsa d’arancia amara e miele d’agrumi.
Reggio Calabria
- Carmelo Costantino di Costantino Gelateria e Pasticceria a Palmi (RC) con il gusto “Vinotto”; Descrizione: sorbetto al vino rosato con infusione di bergamotto e sciroppo di petali di rosa.
- Carmelo Lopez della gelateria Palma d’Oro a Bagnara Calabra (RC) con il gusto “Gelato al Pane di Pellegrina”; Descrizione: gelato al pane di Pellegrina con miele di castagno della Costa Viola e crumble croccante.
I 74 gelatieri in gara a Bologna hanno superato le selezioni locali svoltesi nel 2023, 2024 e 2025 e concorrono a far parte della rosa di 8 vincitori che accederanno alla Finale Italiana di Gelato Festival world masters in programma nel 2026 a Sigep 2026, la Fiera internazionale di Gelateria, pasticceria, pizzeria e panificazione che si svolge a Rimini.
Le regioni con più gelatieri in lizza al momento sono la Campania (15) e la Sicilia (13), seguono Calabria (7), Emilia-Romagna (7), Lazio (6), Sardegna (6), Piemonte (5), Lombardia (3), Liguria (2), Valle D’Aosta (2), Veneto (2), Puglia (1), Toscana (1), Trentino Alto Adige (1) e Umbria (1).