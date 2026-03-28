La Calabria si conferma tra le regioni protagoniste dell’enogastronomia italiana conquistando il secondo posto alla finale nazionale dell’Agrichef Festival 2026, svoltasi a Roma. Un risultato di grande prestigio per Cia Agricoltori Italiani della Calabria, che ha portato sul podio un piatto simbolo della tradizione regionale, espressione autentica del legame tra territorio, agricoltura e formazione.

Il valore della squadra tra agricoltura e formazione

A rappresentare la Calabria è stata l’Azienda Agrituristica Leopoldo Fazzolari, con l’agrichef Maria Rosaria Colofone, affiancata dal Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, sotto la guida del docente Domenico Guarino. Protagoniste ai fornelli anche le alunne Giusy Folino e Rossana Sirianni, che hanno contribuito alla realizzazione del piatto in gara, dimostrando competenza, passione e grande preparazione.

Un lavoro di squadra che incarna pienamente lo spirito dell’Agrichef Festival, fondato sulla sinergia tra imprese agricole e mondo della formazione, con l’obiettivo di trasmettere saperi, valorizzare le produzioni locali e formare i professionisti del futuro.

Un piatto identitario che racconta la Calabria

Il piatto che ha conquistato la giuria, classificandosi al secondo posto, è stato “Maccarruni non ti scordar di noi”, una proposta che racchiude tradizione, memoria e identità gastronomica calabrese. La preparazione è stata accompagnata nella degustazione dal vino Annibale della cantina Le Moire, contribuendo a esaltare ulteriormente i sapori e le eccellenze del territorio.

Il risultato ottenuto rappresenta un riconoscimento importante per l’impegno della Calabria nella promozione della cucina rurale e delle filiere locali, confermando il ruolo strategico dell’agricoltura nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale.

Cia Calabria, un impegno costante per il futuro degli agrichef

La partecipazione e il risultato raggiunto alla finale nazionale rafforzano il percorso di Cia Agricoltori Italiani della Calabria nella promozione dell’agricoltura multifunzionale e dell’accoglienza agrituristica. Iniziative come l’Agrichef Festival rappresentano un’occasione concreta per mettere al centro i giovani, la formazione e la qualità delle produzioni agricole, elementi fondamentali per la crescita del comparto e per il futuro delle aree rurali.

Un traguardo che conferma la Calabria tra le eccellenze del panorama agroalimentare italiano e che rilancia il valore di un modello fondato su territorio, tradizione e innovazione.