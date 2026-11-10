Non sono molte le piante da frutta che, anziché ricorrere all’innesto, vengono riprodotte da seme: un po’ per il tempo richiesto prima che entrino in produzione, un po’ per le incognite genetiche e sulla resa del frutto. Un’interessante eccezione è rappresentata da una varietà di pesco coltivato a circa seicento metri di altitudine in un paesino della Calabria ai piedi della Sila, in provincia di Catanzaro. È appena stata riconosciuta Presidio Slow Food: si tratta della pesca tardiva di Magisano.

Il frutto, di pezzatura medio-piccola (tra i 100 e i180 grammi), ha polpa bianca, compatta eppure succosa, e buccia vellutata di colore bianco-verde che vira al rosso «dove riceve il sole» spiega Simone Alberto, giovane referente dei quattro produttori che aderiscono al Presidio. Con un diploma al locale istituto agrario e una laurea in agronomia, Simone ha scelto di scommettere sulle varietà antiche e autoctone della sua zona: «Vorrei che fossero il centro della nostra economia» spiega. Una sensibilità e un interesse che arrivano da lontano: «Ricordo che fin da bambino sentivo parlare di questa pesca, ma non avevo capito che fosse una varietà che c’era soltanto qui. Poi, da ragazzino, conobbi la storia e realizzai quanto fosse buona!».

Tra le cose che contraddistinguono questa pesca – oltre alla maturazione tardiva, che avviene nel mese di settembre – c’è il profumo: «Intenso, imbattibile» assicura Alberto Carpino, referente Slow Food dei Presìdi calabresi, che insieme al presidente di Slow Food Calabria Michelangelo D’Ambrosio ha seguito l’iter che ha portato al riconoscimento. Ma il gusto non è da meno, tant’è che la tradizione contadina vuole che la si mangi accompagnata al vino rosso locale. Ma attenzione: è sufficiente spostarsi di poche centinaia di metri e il sapore dei frutti non è lo stesso. Questione di terreno, di clima e persino della qualità dell’acqua, distribuita con sistemi di irrigazione a goccia.

La pesca “di cui non si butta via niente”

Per lungo tempo, nella prima metà del secolo scorso, la coltivazione della pesca ha rappresentato il centro dell’economia del paese: al momento della raccolta, arrivavano commercianti anche da fuori regione per acquistarne grandi quantitativi. Con lo spopolamento vissuto nel secondo dopoguerra, anche per via dell’emigrazione di molti uomini verso le fabbriche del nord Italia, a prendersi cura delle piante sono rimaste le donne e i figli più giovani. In tempi ancora più recenti a Magisano si è diffusa l’olivicoltura, e l’aromatica pesca dalla polpa bianca è rimasta confinata in qualche giardino. «Il recupero da parte di questo gruppo di giovani agronomi e tecnici agrari che hanno ereditato alcuni piccoli pescheti è un bel segnale per il futuro – riflette Carpino – Sono persone formate e piene di entusiasmo».

Le piante coltivate dai produttori del Presidio oggi sono circa 650. Far crescere il numero, vista la riproduzione da seme, richiederà tempo, ma i produttori non intendono rinunciare al sistema di coltivazione tradizionale: «Il detto popolare è che della pesca non si butta via niente perché il frutto lo mangi e i semi li semini – sottolinea Simone Alberto –. I primi frutti impiegano tre anni per arrivare, poi la pianta produce a pieno regime per una dozzina d’anni, assicurando una media di venti, venticinque chili all’anno, che possono arrivare a quaranta in caso di annate particolarmente positive».

La pesca tardiva di Magisano, sottolinea Carpino, gode di un buon mercato locale e il Presidio intende contribuire a sostenerne la diffusione per scongiurare che i pochi esemplari oggi coltivati possano un giorno scomparire. Le premesse sono ottime: «Il prodotto è stato presentato a Terra Madre Salone del Gusto a Torino e ha riscosso un notevole successo di pubblico.

Le produzioni sono ancora di piccolissima scala, ma i giovani produttori sono competenti e guardano con fiducia al futuro: sono già al lavoro per mettere a punto trasformati per allungare il periodo di commercializzazione della pesca, a cominciare naturalmente dalle pesche sciroppate e dalle confetture».

Il Presidio Slow Food della pesca tardiva di Magisano è sostenuto dalla Regione Calabria, attraverso l’assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, nell’ambito del progetto “Presidiamo la Calabria”.

L’area di produzione comprende il Comune di Magisano (Catanzaro).