Le 22 migliori pizzerie della Calabria secondo Gambero Rosso 2027: ecco dove sono e quanti Spicchi hanno conquistato

Campana 12 - Corigliano-Rossano (Cs) - Tre Spicchi

Dodici non è soltanto il nome: sono anche i coperti intorno ai quali Daniele Campana ha costruito il progetto più intimo e radicale della sua ricerca sulla pizza. Campana 12, in via Nazionale a Corigliano, nasce nel 2024 praticamente accanto alla sua storica pizzeria al taglio, ma con un’impostazione completamente diversa.

Qui la pizza in teglia, sulla quale Campana lavora da anni, diventa tonda e viene servita al tavolo. Nell’ultima impostazione raccontata dal Gambero Rosso è scomparso anche il classico menu alla carta: l’esperienza passa attraverso percorsi di degustazione da quattro o cinque portate, in una sala volutamente piccola. La guida 2027 la colloca tra le quattro insegne calabresi che raggiungono i Tre Spicchi.

Il punto di partenza resta quello che ha segnato tutta la carriera di Campana: usare la pizza per raccontare la Sibaritide e la Calabria attraverso ingredienti e produttori. È una ricerca cominciata molto prima che la pizza contemporanea diventasse una tendenza. La famiglia Campana lavorava già negli anni Novanta nello stesso tratto di via Nazionale; Daniele ha poi progressivamente concentrato il proprio lavoro sulla teglia, trasformandola da prodotto veloce e popolare in un supporto per una vera cucina gastronomica.

A Campana 12 quella filosofia arriva probabilmente alla sua espressione più netta. Il mercato e la stagione decidono gran parte dei condimenti, mentre la tonda conserva la struttura croccante della teglia. Tra le proposte raccontate negli ultimi anni ci sono pizze con melanzane, provola e basilico oppure combinazioni con ’nduja, pomodoro calabrese ristretto e ricotta affumicata di capra. Una pizzeria minuscola per numero di posti, ma diventata uno degli indirizzi più importanti della regione.