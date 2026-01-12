Lo chef che firma la proposta gastronomica di un ristorante del Cosentino ha ideato il piatto Riso, Neve e Fumo per celebrare i Giochi invernali

In occasione degli imminenti Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Pietro Parisi, noto come il cuoco contadino, celebra il grande evento sportivo internazionale con una ricetta inedita che unisce territorio, memoria e sostenibilità.

Il piatto si intitola "Riso, Neve e Fumo" ed è un risotto mantecato al burro di malga affumicato, preparato con brodo di pane raffermo, polvere di polenta e mela essiccata richiamando i paesaggi innevati delle montagne alpine, i profumi dei focolari e la cucina povera rivisitata in chiave contemporanea.

La ricetta nasce come omaggio ai valori olimpici di condivisione, rispetto per il territorio e dialogo tra tradizione e innovazione, elementi al centro della filosofia gastronomica di Pietro Parisi. L'utilizzo di ingredienti semplici e di recupero, come il pane raffermo, sottolinea inoltre l'impegno di Parisi nella lotta allo spreco alimentare. Pietro Parisi, formatosi alla scuola di Alain Ducasse e Gualtiero Marchesi, oggi firma la proposta gastronomica di Tenuta Contessa Farm Resort & Spa, un piccolo paradiso adagiato sulle colline di Lattarico in Calabria, in provincia di Cosenza, che è anche un'azienda agricola con i propri vigneti, ulivi e pascoli.